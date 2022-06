сегодня



Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы



В новом интервью для The Neurotic Guitarist, взятом на прошедшей в минувшие выходные конвенции NAMM в Анахайме, Калифорния, бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о возобновлении сотрудничества со своим бывшим коллегой по группе, Jeff'ом Young'ом:



«Я прислушивался к тому, что просили фанаты. Мы с ним действительно работали над парой новых песен».



Что касается того, как произошло музыкальное воссоединение Ellefson'а и Young'а, David рассказал следующее:



«Когда мы начали снимать документальный фильм о Нике Менце, а это было в январе, мы все приехали в Лос-Анджелес и принялись за работу. Однажды вечером мы сидели в Rainbow [в Западном Голливуде] за ужином, и Jeff сказал: "Помнишь те пару риффов, которые у меня оставались с тура "So Far, So Good... So What!", на которые возлагались надежды, что они станут "Rust In Peace"?" К тому времени он уже ушёл из группы. И когда он напел их мне, я сказал: "Чувак, я точно помню эти риффы. Я точно помню их". И они довольно сложные, этакое музыкальное занудство, но крутые и тяжёлые. И я говорю: "Боже мой. Мы должны поработать над ними". Так что Mike Heller [барабанщик FEAR FACTORY и RAVEN], который является отличным продюсером, а также барабанщиком, помог нам в нескольких треках. Мы написали песни. Теперь нам просто нужно их записать».



David также рассказал о том, что он, Young и ещё один бывший гитарист MEGADETH — Chris Poland исполнят особый сет классики трэша на осенней конвенции ужасов и поп-культуры "Days Of The Dead", которая будет проходить с 18 по 20 ноября в Crowne Plaza O'Hare в Роузмонте, штат Иллинойс.



На вопрос о том, существуют ли какие-либо «юридические аспекты», мешающие Ellefson'у и Young'у исполнить классику MEGADETH без лидера группы, Dave'a Mustaine'a, David ответил:



«Нет, совсем нет. Потому что пока вы не используете чей-то логотип или торговую марку, всё в порядке».











