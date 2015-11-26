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DAVID ELLEFSON : «Невиноватый я! Она сама пришла...»



DAVID ELLEFSON в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" коснулся перемен в жизни, случившихся после публикации частного видео. В разговоре он сказал, что «даже не знал значения» слова «обхаживание», добавив, что он «понятия не имел» о значении термина, который эксперты используют для обозначения действий, которые сексуальные насильники предпринимают, чтобы сблизиться и завоевать доверие тех, кто им интересен.



«И любые утверждения о том, что что-то было незаконным, являются ложными. Ничего не было. И поэтому я сразу же нанял адвоката по уголовным делам. Я сразу же пошел в полицейское управление. И просто для протокола: плохой парень не идёт в полицейский участок. Понятно? Просто для ясности. Парень, который не сделал ничего плохого, идёт в полицию. Вот почему я пошёл в полицию, написал заявление и позволил им разобраться с этим.



Я думаю, был большой страх — всегда говорят о культуре отмены и всём подобном. А я такой: "Слушай, это не про меня". И у меня было полное право выступить против этого и защитить себя от этого. И я просто передал дело адвокатам и полицейскому управлению, чтобы они разобрались с этим, и они разобрались».



Также David рассказал о своём решении удалиться из социальных сетей и прекратить давать интервью на несколько месяцев, пока всё не уляжется, как в личном, так и в профессиональном плане.



«Послушайте, конечно, время лечит раны в таких вещах, и это хорошо. И вот в чём дело — я был настроен следующим образом: смотрите, я не сделал ничего плохого; здесь не было ничего противозаконного; вы просто позволяете этому утихнуть и всё. И я просто взял паузу и ушёл в тень. Я удалился из всех социальных сетей. У меня есть один аккаунт в Facebook, который я даже не веду, просто для профессиональных целей, но я удалился и оттуда. И я думаю, что это помогает».



Когда Trunk поднял вопрос о том, что единственная очевидная «незаконность» в этом деле лежит на человеке, который фактически слил вышеупомянутое видео, Ellefson ответил:



«На сто процентов. Вот почему я не нанял гражданского адвоката, чтобы отсудить у людей миллион баксов. Я нанял уголовного адвоката, а они занимаются уголовным преследованием, чтобы посадить людей в тюрьму. Потому что это были преступления. Вы не можете просто так заниматься подобным дерьмом — выкладывать материал, контент — и не нести за это наказание. Это и есть преступление. И я полагаю, что люди искренне думают, что они могут это делать, но, естественно, не все, я не буду говорить подобного, однако есть определённая группа людей, которая думает, что это можно делать просто в шутку и для развлечения, но это не так. Конечно, это Интернет, люди живут в других странах, всё это не просто так. Поэтому самое лучшее, я думаю, это просто уйти с этих платформ, потому что это питательная среда для подобного общества».







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