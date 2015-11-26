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David Ellefson

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21 июл 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON

19 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON доставил бас

8 май 2020 : 		 Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON

7 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE

23 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео

13 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON в акустике

9 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON представил новый сингл

31 мар 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит сингл

24 мар 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям

24 ноя 2019 : 		 Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a

10 сен 2019 : 		 Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a

26 авг 2019 : 		 DAVID ELLEFSON представил новое видео

1 июл 2019 : 		 Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON



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Группа ELLEFSON, в состав которой входят басист MEGADETH DAVID ELLEFSON, вокалист Thom Hazaert, гитаристы Andy Martongelli и Ron "Bumblefoot" Thal (SONS OF APOLLO, YES, GUNS N' ROSES) и барабанщик Paolo Caridi, второго октября на Combat Records представит сборник кавер-версий из 13 композиций, в который войдут песни MOTÖRHEAD, W.A.S.P., DEF LEPPARD, CHEAP TRICK, QUEEN, JUDAS PRIEST, TWISTED SISTER, FASTWAY, FIGHT, DEAD KENNEDYS и других. В качестве гостей в записи принимали участие:

* Charlie Benante (ANTHRAX)

* Eddie Ojeda (TWISTED SISTER)

* Brandon Yeagley (CROBOT)

* Dirk Verbeuren (MEGADETH)

* Frank Hannon and Troy Lucketta (TESLA)

* Mark Slaughter (SLAUGHTER)

* Jason McMaster (DANGEROUS TOYS, ex-WATCHTOWER, EVIL UNITED)

* Greg Handevidt (KUBLAI KHAN, ex-MEGADETH)

* Chuck Behler (ex-MEGADETH)

* Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE)

* John Aquilino (ICON)

* Doro Pesch

* Dave McClain (SACRED REICH, ex-MACHINE HEAD)

* Dave Alvin (WHITE TRASH)

* Todd Kerns (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS)

* Jimmy DeGrasso (ex-MEGADETH, ex-Y&T, ex-SUICIDAL TENDENCIES)

* Andrew Freeman (LAST IN LINE)

* Jacob Bunton (Mick Mars)

* DEAD BY WEDNESDAY

MEGADETH





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