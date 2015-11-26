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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
Группа ELLEFSON, в состав которой входят басист MEGADETH DAVID ELLEFSON, вокалист Thom Hazaert, гитаристы Andy Martongelli и Ron "Bumblefoot" Thal (SONS OF APOLLO, YES, GUNS N' ROSES) и барабанщик Paolo Caridi, второго октября на Combat Records представит сборник кавер-версий из 13 композиций, в который войдут песни MOTÖRHEAD, W.A.S.P., DEF LEPPARD, CHEAP TRICK, QUEEN, JUDAS PRIEST, TWISTED SISTER, FASTWAY, FIGHT, DEAD KENNEDYS и других. В качестве гостей в записи принимали участие:
* Charlie Benante (ANTHRAX)
* Eddie Ojeda (TWISTED SISTER)
* Brandon Yeagley (CROBOT)
* Dirk Verbeuren (MEGADETH)
* Frank Hannon and Troy Lucketta (TESLA)
* Mark Slaughter (SLAUGHTER)
* Jason McMaster (DANGEROUS TOYS, ex-WATCHTOWER, EVIL UNITED)
* Greg Handevidt (KUBLAI KHAN, ex-MEGADETH)
* Chuck Behler (ex-MEGADETH)
* Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE)
* John Aquilino (ICON)
* Doro Pesch
* Dave McClain (SACRED REICH, ex-MACHINE HEAD)
* Dave Alvin (WHITE TRASH)
* Todd Kerns (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS)
* Jimmy DeGrasso (ex-MEGADETH, ex-Y&T, ex-SUICIDAL TENDENCIES)
* Andrew Freeman (LAST IN LINE)
* Jacob Bunton (Mick Mars)
* DEAD BY WEDNESDAY
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