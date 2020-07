сегодня



Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON



Группа ELLEFSON, в состав которой входят басист MEGADETH DAVID ELLEFSON, вокалист Thom Hazaert, гитаристы Andy Martongelli и Ron "Bumblefoot" Thal (SONS OF APOLLO, YES, GUNS N' ROSES) и барабанщик Paolo Caridi, второго октября на Combat Records представит сборник кавер-версий из 13 композиций, в который войдут песни MOTÖRHEAD, W.A.S.P., DEF LEPPARD, CHEAP TRICK, QUEEN, JUDAS PRIEST, TWISTED SISTER, FASTWAY, FIGHT, DEAD KENNEDYS и других. В качестве гостей в записи принимали участие:



* Charlie Benante (ANTHRAX)



* Eddie Ojeda (TWISTED SISTER)



* Brandon Yeagley (CROBOT)



* Dirk Verbeuren (MEGADETH)



* Frank Hannon and Troy Lucketta (TESLA)



* Mark Slaughter (SLAUGHTER)



* Jason McMaster (DANGEROUS TOYS, ex-WATCHTOWER, EVIL UNITED)



* Greg Handevidt (KUBLAI KHAN, ex-MEGADETH)



* Chuck Behler (ex-MEGADETH)



* Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE)



* John Aquilino (ICON)



* Doro Pesch



* Dave McClain (SACRED REICH, ex-MACHINE HEAD)



* Dave Alvin (WHITE TRASH)



* Todd Kerns (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS)



* Jimmy DeGrasso (ex-MEGADETH, ex-Y&T, ex-SUICIDAL TENDENCIES)



* Andrew Freeman (LAST IN LINE)



* Jacob Bunton (Mick Mars)



* DEAD BY WEDNESDAY













