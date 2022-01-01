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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет



Thom Hazaert в рамках визита в программу Jason'a McMaster'a (DANGEROUS TOYS) ответил на вопрос о том, чем он живёт спустя девять месяцев после объявления об уходе из музыкального бизнеса:



«Я залёг на дно в последний год. Я, б$$$ь, ничего не делал. Я потратил всё это время на всё это дерьмо с Ellefson'ом, которое просто спустилось в унитаз. Я сочинил ещё одну пластинку. Я нашёл инвестора, который дал нам кучу денег, чтобы заплатить за "No Cover" [сборник каверов группы ELLEFSON] и записать ещё одну пластинку оригинального материала. Я потратил полгода на создание этой пластинки. Я был немного разочарован, поэтому взял перерыв в творчестве. Но сейчас я потихоньку возвращаюсь к творчеству».



На вопрос о том, увидит ли свет альбом ELLEFSON, над которым он работал вместе с David'ом, Thom сказал:



«Скорее всего, нет, к моему большому сожалению. На самом деле ещё до всех проблем у David'а в прошлом году, буквально за пару недель до этого на подкасте Mark'а Mendoza'ы [TWISTED SISTER] я объявил, что мы с David'ом больше не работаем вместе; мы пошли разными путями. Пару лет назад у меня случилась сердечная недостаточность из-за стресса и всего этого дерьма, и я просто покончил с этим. Я умер. В этот момент ты начинаешь пересматривать отношения и ситуации в своей жизни. И именно это я и сделал. От некоторых вещей, которые причиняли мне слишком много стресса, я должен был просто отойти.



Но нет, к сожалению, я правда не верю, что альбом ELLEFSON когда-нибудь выйдет. Реальность такова, что материал был слишком тяжёлым для David'а. Ему это не понравилось. David любит JOURNEY; David любит TOTO. А эта пластинка, я не хочу говорить, что это был "ню-металл", но она была очень современной, смешанной с очень тяжёлыми GUNS N' ROSES. На самом деле David никогда не любил этот альбом. Для него это было слишком современно, для него это было слишком тяжело. David ненавидит современный тяжёлый рок; это не его конёк, по правде говоря. Я считаю, что в музыкальном плане наши музыкальные позиции были разными. Вы можете записать кавер-версию, потому что вы просто делаете каверы... Я к тому, что это чертовски круто — альбом, над которым мы работали, просто потрясающий, и песни были потрясающие. Там было несколько песен, которые я написал практически сразу; некоторые из них мы с ним написали вместе. Некоторые из них были маленькими фрагментами, которые были у него, которые собрал воедино Andy [Martongelli, гитара], а затем я их разобрал и [переработал]. Это была большая работа; я вложил в неё много труда и много денег... Некоторые песни, как я узнал, после того, как я потратил кучу денег, работая над ними, он взял и переделал вместе с кем-то ещё».













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