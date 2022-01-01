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David Ellefson

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12 май 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH

2 апр 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы

15 мар 2022 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет

7 мар 2022 : 		 DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике

6 фев 2022 : 		 Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»

20 янв 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе

13 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH

7 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни

29 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON стал бароном

28 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника

22 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON подешевел

19 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»

16 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о выборе проектов

14 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы

12 ноя 2021 : 		 Закажи ролик у DAVID ELLEFSON

11 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»

9 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»

8 ноя 2021 : 		 Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON

4 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»

2 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену

27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

23 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»

22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

21 окт 2021 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»

20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH



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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG приняли участие в трибьюте так называемой большой четвёрке трэша, проходившем десятого мая в Whisky A Go Go, West Hollywood, Калифорния, — последний раз на одной сцене они были 20 августа 1988 года на фестивале Monsters Of Rock. В концерте принимали участие:

* David Ellefson (MEGADETH)
* Jeff Young (MEGADETH)
* Neil Turbin (DEATHRIDERS, BLEED THE HUNGER, ANTHRAX)
* Mike Heller (FEAR FACTORY)
* Bryan Beller (DETHKLOK, JOE SATRIANI, STEVE VAI)
* Ira Black (METAL CHURCH, HEATHEN, I AM MORBID)
* Doc Coyle (BAD WOLVES, GOD FORBID)
* Paulie Z (BOHEMIAN QUEEN, SWEET)
* Fred Aching (POWERFLO, BILLY BIO, CULPRIT)
* Patrick Stone (BUDDERSIDE)
* Jordan Ziff (MARTY FRIEDMAN, RATT)
* Mike Dupke (DEE SNIDER, W.A.S.P.)
* Philip Näslund (MULTI-PLATINUM PRODUCER)
* Rick Thorne (PRO BMX-ER)
* Ricky Bonazza (BUTCHER BABIES)
* Gregory Coates (LEMMO, ROCK OF AGES)
* Miles Schon
* Lonny Pasillas (ZOLTO)
* Victor Wichmann (ROCK VOICE BRAZIL, SUN CHASKY)
* Gabriel Colon (CULPRIT)
* Gabriel Connor (RED DEVIL VORTEX)
* JD McGibney (ANGELS ON THE BATTLEFIELD)
* Johnny Blade (NIGHTSWORD, OZZMANIA)
* Adi Argelazi (WHITE WITCH, 27 CLUB)
* Eduardo Baldo (RED DEVIL VORTEX)
* Luis Kalil (RED DEVIL VORTEX)
* Danny Almanza (MOTORBREATH, DAMAGE, INC)
* Frank Valdez (MOTORBREATH)
* Neil Metcalf (HIRAX)
* Natalie Nova (BEYOND THE ROOTS)
* Robert Madrigal (DIE BY THE SWORD)
* Chaz Leon (WOKE UP DEAD)
* Dino Gonzalez (NEIL TURBIN)
* Eleazar Llerenas (NEIL TURBIN)
* Frank Gastelum (NEIL TURBIN)
* Kevin Mayorga (NEIL TURBIN)
* Francis Cassol (RAGE IN MY EYES)
* Freddy Scott (RUPAUL’S DRAG RACE, SHERMANS SHOWCASE AMC)
* Yohai Portal (GREENBLACK, ASHENMOON)
* Adrian Villanueva (DEEP CUTS, ENGRAVE)
* Anthony Vera (BULLET BUMPS)
* Ira Black Jr (CORRUPT)
* Efren Corrupt (CORRUPT)
* Vincent Salazar (VEXXUM)
* Matt Anderson (VEXXUM)
* Edgar Delgado (VEXXUM)
* Geremi Perez (VEXXUM)






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