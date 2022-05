сегодня



DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH



DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG приняли участие в трибьюте так называемой большой четвёрке трэша, проходившем десятого мая в Whisky A Go Go, West Hollywood, Калифорния, — последний раз на одной сцене они были 20 августа 1988 года на фестивале Monsters Of Rock. В концерте принимали участие:



* David Ellefson (MEGADETH)

* Jeff Young (MEGADETH)

* Neil Turbin (DEATHRIDERS, BLEED THE HUNGER, ANTHRAX)

* Mike Heller (FEAR FACTORY)

* Bryan Beller (DETHKLOK, JOE SATRIANI, STEVE VAI)

* Ira Black (METAL CHURCH, HEATHEN, I AM MORBID)

* Doc Coyle (BAD WOLVES, GOD FORBID)

* Paulie Z (BOHEMIAN QUEEN, SWEET)

* Fred Aching (POWERFLO, BILLY BIO, CULPRIT)

* Patrick Stone (BUDDERSIDE)

* Jordan Ziff (MARTY FRIEDMAN, RATT)

* Mike Dupke (DEE SNIDER, W.A.S.P.)

* Philip Näslund (MULTI-PLATINUM PRODUCER)

* Rick Thorne (PRO BMX-ER)

* Ricky Bonazza (BUTCHER BABIES)

* Gregory Coates (LEMMO, ROCK OF AGES)

* Miles Schon

* Lonny Pasillas (ZOLTO)

* Victor Wichmann (ROCK VOICE BRAZIL, SUN CHASKY)

* Gabriel Colon (CULPRIT)

* Gabriel Connor (RED DEVIL VORTEX)

* JD McGibney (ANGELS ON THE BATTLEFIELD)

* Johnny Blade (NIGHTSWORD, OZZMANIA)

* Adi Argelazi (WHITE WITCH, 27 CLUB)

* Eduardo Baldo (RED DEVIL VORTEX)

* Luis Kalil (RED DEVIL VORTEX)

* Danny Almanza (MOTORBREATH, DAMAGE, INC)

* Frank Valdez (MOTORBREATH)

* Neil Metcalf (HIRAX)

* Natalie Nova (BEYOND THE ROOTS)

* Robert Madrigal (DIE BY THE SWORD)

* Chaz Leon (WOKE UP DEAD)

* Dino Gonzalez (NEIL TURBIN)

* Eleazar Llerenas (NEIL TURBIN)

* Frank Gastelum (NEIL TURBIN)

* Kevin Mayorga (NEIL TURBIN)

* Francis Cassol (RAGE IN MY EYES)

* Freddy Scott (RUPAUL’S DRAG RACE, SHERMANS SHOWCASE AMC)

* Yohai Portal (GREENBLACK, ASHENMOON)

* Adrian Villanueva (DEEP CUTS, ENGRAVE)

* Anthony Vera (BULLET BUMPS)

* Ira Black Jr (CORRUPT)

* Efren Corrupt (CORRUPT)

* Vincent Salazar (VEXXUM)

* Matt Anderson (VEXXUM)

* Edgar Delgado (VEXXUM)

* Geremi Perez (VEXXUM)











