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David Ellefson

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Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON



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Группа ELLEFSON, основанная басистом MEGADETH DAVID'ом ELLEFSON'ом, второго октября выпустит сборник кавер-версий "No Cover". Первый трек из этого релиза, кавер-версия DEF LEPPARD "Wasted", доступна для прослушивания ниже.

Состав на записи трека:

David Ellefson - Bass

Thom Hazaert - Lead Vocals

Jacob Bunton (Mick Mars, LYNAM) - Vocals

Frank Hannon (TESLA) - Guitar

Andy Martongelli - Guitar

Dave McClain (SACRED REICH, MACHINE HEAD) - Drums

Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES) - Additional Vocals

MEGADETH










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