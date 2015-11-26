Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON

Группа ELLEFSON, основанная басистом MEGADETH DAVID'ом ELLEFSON'ом, второго октября выпустит сборник кавер-версий "No Cover". Первый трек из этого релиза, кавер-версия DEF LEPPARD "Wasted", доступна для прослушивания ниже.
Состав на записи трека:
David Ellefson - Bass
Thom Hazaert - Lead Vocals
Jacob Bunton (Mick Mars, LYNAM) - Vocals
Frank Hannon (TESLA) - Guitar
Andy Martongelli - Guitar
Dave McClain (SACRED REICH, MACHINE HEAD) - Drums
Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES) - Additional Vocals
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