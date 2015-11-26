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David Ellefson

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27 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»

25 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй

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22 окт 2021 : 		 Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?

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20 окт 2021 : 		 Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»

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10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

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27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

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DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»



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DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы ответил на вопрос, нервничал ли он от того, что могут сказать люди после появления «того самого видео»:

«На сто процентов. В мае я нервничал, даже заходя в Старбакс. Я просто постарался затаиться и отключился ото всего. Я обратился за консультацией и терапией. Я состою в сообществе по реабилитации, и, слава Богу, они меня очень поддержали.

Когда в жизни возникают серьёзные проблемы, как у всех нас, какими бы они ни были, мы вынуждены принять: "Ладно, всё это куда больше, чем то, с чем я могу справиться". Так что, чтобы обратиться за помощью, просто скажи: "Какого хрена, чувак? Я не знаю. Только что взорвалась бомба, и я истекаю кровью, мой дом сгорел и повсюду осколки", — я рад, что у меня была эта возможность.

Многие люди писали мне смс и присылали всякую ерунду. А я такой: "Может, хватит посылать мне это дерьмо? Ты мне не помогаешь. Ты думаешь, что ты мой друг. Если ты хочешь быть моим другом... Оставь меня в покое или поддерживай меня". Так что ничего не помогало — все эти новости... И это было больше развлечение для них, чем помощь для меня. Слушайте, я рад, что смог обеспечить всем такое классное развлечение — пару недель самых главных новостей. Не за что. Но всё становилось дерьмовее и дерьмовее — втягивание моей семьи и всё такое.

Но знаете — это рок-н-ролл, детка. Ты хотел быть рок-звездой, ты хотел быть музыкантом, ты хотел быть им, занимаясь этим, так что... Когда ты работаешь в нашей сфере, если ты в центре внимания, будь готов к тому, что иногда над тобой могут сгуститься и тучи, просто потому что это так, это реальность.

В том-то и дело, что все мы, я думаю, смотрим на чью-то жизнь и думаем: "Было бы здорово быть им". Но если бы ты только знал, что происходит в их жизни, то ты бы, скорее всего, с радостью вернул бы все свои проблемы обратно. Ты бы сказал: "Да, всё на самом деле не так радужно, как я думал".

Мы все люди. У нас у всех есть проблемы. И я считаю, что подобное и обнажает главное — в подобные моменты твоя человечность выходит наружу. У каждого из нас есть свои кумиры, у каждого из нас есть свои герои, но — о чудо — у них тоже течёт кровь. Они тоже люди, и у них тоже бывают сложности».

DAVID ELLEFSON





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

SnakeZ


27 окт 2021, 17:37		Хорошо сказал.... мне почему то вспомнился Папа Хэт и его борьба с алкоголем.

Darkside.ru Member

Starbreaker


27 окт 2021, 17:52		Пятидесятишестилетний мужик, который вполне отдавал себе отчёт в том, что является членом одной из самых известных металлических групп в мире, сливал свой писюн в личку малознакомым малолеткам.
Подставил себя, группу, я уж молчу про двух детей и жену.

А теперь он плачется и намекает какой вокруг мир жестокий, на него пальцем показывают!
Памагите пожалейте люди добрые, я хожу к тирапевту чтобы справиться с этой ужасной травмой на всю жизнь.

Пиздец инфантилизм...

WahrandPhain


27 окт 2021, 17:52		перефразируя старый культовый фильм:
Мы оставили его в старбаксе у кассы. Так это ебанько прямо на кассе начало стримить и дрочить.

hansi_hrb


27 окт 2021, 18:12		знаете — это рок-н-ролл, детка.

olly71


27 окт 2021, 18:23		Гордится малой - целых две недели был главной новостью ))))))))))))))))))))))

EMH


27 окт 2021, 19:49		Это не рок-н-рол, это тупость очередного типичного Аленя, которого развела типичная малолетка.
Не сочувствую, ничуть

WahrandPhain


27 окт 2021, 20:52		EMH удивительный факт - если не дрочить на камеру перед малолетками, никто тебе по этой теме не предъявит. Лайфхаки на каждый день. Он сам все сделал, чтобы его преследовали.


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