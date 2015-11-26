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DAVID ELLEFSON : «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»



DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы ответил на вопрос, нервничал ли он от того, что могут сказать люди после появления «того самого видео»:



«На сто процентов. В мае я нервничал, даже заходя в Старбакс. Я просто постарался затаиться и отключился ото всего. Я обратился за консультацией и терапией. Я состою в сообществе по реабилитации, и, слава Богу, они меня очень поддержали.



Когда в жизни возникают серьёзные проблемы, как у всех нас, какими бы они ни были, мы вынуждены принять: "Ладно, всё это куда больше, чем то, с чем я могу справиться". Так что, чтобы обратиться за помощью, просто скажи: "Какого хрена, чувак? Я не знаю. Только что взорвалась бомба, и я истекаю кровью, мой дом сгорел и повсюду осколки", — я рад, что у меня была эта возможность.



Многие люди писали мне смс и присылали всякую ерунду. А я такой: "Может, хватит посылать мне это дерьмо? Ты мне не помогаешь. Ты думаешь, что ты мой друг. Если ты хочешь быть моим другом... Оставь меня в покое или поддерживай меня". Так что ничего не помогало — все эти новости... И это было больше развлечение для них, чем помощь для меня. Слушайте, я рад, что смог обеспечить всем такое классное развлечение — пару недель самых главных новостей. Не за что. Но всё становилось дерьмовее и дерьмовее — втягивание моей семьи и всё такое.



Но знаете — это рок-н-ролл, детка. Ты хотел быть рок-звездой, ты хотел быть музыкантом, ты хотел быть им, занимаясь этим, так что... Когда ты работаешь в нашей сфере, если ты в центре внимания, будь готов к тому, что иногда над тобой могут сгуститься и тучи, просто потому что это так, это реальность.



В том-то и дело, что все мы, я думаю, смотрим на чью-то жизнь и думаем: "Было бы здорово быть им". Но если бы ты только знал, что происходит в их жизни, то ты бы, скорее всего, с радостью вернул бы все свои проблемы обратно. Ты бы сказал: "Да, всё на самом деле не так радужно, как я думал".



Мы все люди. У нас у всех есть проблемы. И я считаю, что подобное и обнажает главное — в подобные моменты твоя человечность выходит наружу. У каждого из нас есть свои кумиры, у каждого из нас есть свои герои, но — о чудо — у них тоже течёт кровь. Они тоже люди, и у них тоже бывают сложности».







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