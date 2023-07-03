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*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 15
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»



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В новом интервью польской газете Pełna Kulturka бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, как он слушает музыку в настоящее время. Он ответил:

«Я всегда слушаю её, честно говоря, на том самом iPhone, на котором я с вами сейчас разговариваю. [Смеётся]. На нём весь мой музыкальный каталог. Всё потому, что я часто летаю и путешествую. Я покупаю большую часть этой музыки, поэтому она находится в телефоне и в моём облаке, она со мной, потому что я не всегда нахожусь в сети Wi-Fi, так что когда мне хочется послушать музыку, я хочу, чтобы она была у меня с собой. Поэтому я плачу за неё. Я покупаю свои альбомы. Когда появился предзаказ на DIETH, я заказал альбом. Я покупаю свои альбомы, альбомы своих друзей. Когда выходят альбомы IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST или GHOST, я всегда покупаю их, потому что я поддерживаю их как своих друзей и являюсь поклонником их музыки. И важно оставаться фанатом, испытывать воодушевление: "О, новый альбом вышел. Дай-ка я его послушаю". Скажу так: дома у меня есть виниловый проигрыватель. Он не очень хороший. Это просто маленькая вещица, которая у меня есть.

Я был рад отойти от винила, потому что я научился играть на басу под винил. Там есть игла, её приходилось поднимать и двигать туда-сюда, слушать и снова поднимать — так я учился играть на басу. Так что я был рад уйти от этого процесса. И мне нравится удобство цифрового формата.

Но я скажу следующее: я люблю обложки виниловых альбомов. Я купил много альбомов — AC/DC, VAN HALEN, SЕХ PISTOLS, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN — я стал фанатом этих групп по обложкам их альбомов. Поэтому я куплю их на iTunes. Я сторонник Apple, потому что, кстати, она тоже платит нам хорошие гонорары. Так что я лучше отдам Apple свои деньги. Я люблю Стива Джобса. Я думаю, он разрешил проблему с Napster, создав магазин iTunes, даже если это было сделано только для того, чтобы он мог продавать iPod'ы. Неважно. Он всё уладил, так что я одобряю его действия.

Я купил альбом BACHMAN-TURNER OVERDRIVE "Not Fragile". Он у меня здесь [на моём iPhone]. Это один из первых альбомов, который втянул меня в рок-н-ролл. Но потом я зашёл на сайт Amazon и купил обложку альбома. Я хотел иметь обложку винилового альбома, и я нашёл её. Она стоила около 10 долларов, и мне доставили её домой. Так что теперь у меня есть обложка, и я могу смотреть на альбом и слушать его на своём телефоне так же, как в детстве, сидя перед стереосистемой, рассматривая картинки, читая... Потому что для меня это важно.

Вот почему, я думаю, мы как металлисты прилагаем столько усилий, чтобы создать сложные обложки альбомов, все эти гейтфолды, диджипаки и всё остальное, потому что мы размещаем там тексты песен, информацию о том, кто сыграл какое соло, кто написал какую песню, потому что мы как фанаты знаем, что фанаты хотят видеть всё это. Это не просто песня, которая пройдёт мимо. Мы все причастны к культуре. Наши группы, наши футболки — это наша суть. Поэтому мы делаем всё от себя зависящее. Вот почему, даже оставаясь фанатом, если я покупаю альбом KISS... Я купил альбом 38 SPECIAL и купил обложку альбома. Я нашёл её в музыкальном магазине, просто потому, что хотел взять её домой и вспомнить, что я испытывал, когда был подростком, слушая свои любимые записи на стереосистеме у себя дома, когда я рос».




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3 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Вспомнил людей, занявшихся какой-то МЛМ-чушью вроде Energy Diet, которые сами у себя выкупали не проданный товар.
3 июл 2023
Corpsegrinder04
Как можно одинаково любить и слушать (Iron Maiden, Ac/Dc, Judas Priest) и ""Sex Pistols"" ?
Это как условно пить элитный коньяк от Хеннеси вперемешку с Сэмом от бабы Зины.
Ну я пойму там говнарей, кому пофиг что в уши лить, купить футболку с этим обблёваным чмом с британским флагом, итд, итп но Эллефсон вроде приличный человек.
3 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, в кои-то веки неплохой вброс.
3 июл 2023
G
GlowoErzum
DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»

Потому что если не я, то кто?

просмотров: 278

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