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David Ellefson

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DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»



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Во время появления в эпизоде программы SiriusXM "Trunk Nation L.A. Invasion" лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о решении уволить басиста David'a Ellefson'a в прошлом году после скандала с видео и пригласить Steve'a DiGiorgio из TESTAMENT для перезаписи басовых партий Ellefson'a на новом альбоме "The Sick, The Dying... And The Dead!":

«Я больше не говорю о нём. Мне нравится рассказывать забавные истории, но я не люблю говорить об этой истории, потому что парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком.

Переход на Steve'a был необходим — нам нужно было это сделать по многим причинам. Было несколько человек, которые говорили, что я поступил неправильно, но по моим личным убеждениям я просто не мог допустить подобного рядом с нами. И даже если это было неправдой, я не хотел этого в своей жизни.

Когда пришёл Steve, он был глотком свежего воздуха, потому что он мог сыграть партии на новом альбоме MEGADETH. А те партии, которые были на альбоме... Я недавно давал интервью, и девушка спросила: "Почему вы изменили партии Dave'a?" И я подумал: "Нельзя быть настолько глупой. Я должен был изменить партии". Я не сказал ей этого, но я подумал об этом.

Во-первых, большую часть басовых партий на пластинке написал я. И это были демо-треки — у нас ещё не была записана вся пластинка. Когда я был в студии со звукоинженером Крисом Рэйкстрау и писал гитарные партии, я брал бас и играл на нём. То есть это не было потрясающе сыграно, но это были партии баса. Так что когда кто-то записывал партии, будь то Steve или Dave, демо-партии уже были написаны и записаны.

То, что DiGiorgio пришёл, было круто, потому что в то время происходило много всего плохого. Казалось, что запись всё откладывается и откладывается, откладывается и откладывается. Но я верю, что в моей жизни есть духовный вакуум, и что всякий раз, когда дела идут очень плохо, происходит закономерный прорыв. И я знаю, что когда дела идут так плохо, это своего рода вызов мне от Вселенной: перестану ли я жить правильной жизнью, буду ли я пытаться делать какие-то вещи снова? Но я уже другой человек. Я думаю, что сейчас у нас впереди лучшие годы в истории. Я чувствую себя отлично. Я думаю, что играю очень хорошо. Мои отношения с большинством людей в моей жизни складываются прекрасно. И я думаю, что траектория развития группы направлена вверх».




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4 сен 2022
gravitgroove
Похоже, Эллефсону двери закрыты в группу навсегда. Теперь осталось подождать, когда он ответит на это заявление в очередном выпуске с Андрюшей Малаховым.
4 сен 2022
nwhre
gravitgroove, да Эллефсон нынче выглядит достойнее Масти хотя бы потому что лезет тупо вовсюда и реанимирует свою репутацию. А Мегадэйв пердит и ворчит в интервью да и выглядит просто старым хреном, особенно учитывая рецензии на новьё. Вообще не пойму чо такого с этим Эллефсоном. Ну дрочнул на камеру, ну слилось в сеть - не похуй ли? В здоровой группе все бы поржали и пошли дальше репать, играть, писать...Тем более пресловутая 'канцлкалче' на Эллефсона не особо-то распространилась.
Like!5
4 сен 2022
o
olly71
gravitgroove, ну ни когда не говори никогда особенно в деле между Мастейном и Элеффсоном . Они 35 лет были вместе фэны надавят и его вернут потому что Мегадет большую часть жизни это именно их дуэт. То что он сейчас несёт про него это исключительно трёп ради трёпа о котором он завтра сам и забудет. Рыжий же сам сказал что всем рулит шоу бизнес и он сам полностью подчиняется его законам. Так что вполне может быть и третье возвращение Элеффсона если ето будет коммерчески обосновано а сам он разумеется не против а Ломензо подвинут опять.
Like!1
4 сен 2022
S
Svyashennik
Мастейн либо тупой либо мерзкий тип имхо
Like!3  Dislike!1

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