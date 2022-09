сегодня



DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»



Во время появления в эпизоде программы SiriusXM "Trunk Nation L.A. Invasion" лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о решении уволить басиста David'a Ellefson'a в прошлом году после скандала с видео и пригласить Steve'a DiGiorgio из TESTAMENT для перезаписи басовых партий Ellefson'a на новом альбоме "The Sick, The Dying... And The Dead!":



«Я больше не говорю о нём. Мне нравится рассказывать забавные истории, но я не люблю говорить об этой истории, потому что парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком.



Переход на Steve'a был необходим — нам нужно было это сделать по многим причинам. Было несколько человек, которые говорили, что я поступил неправильно, но по моим личным убеждениям я просто не мог допустить подобного рядом с нами. И даже если это было неправдой, я не хотел этого в своей жизни.



Когда пришёл Steve, он был глотком свежего воздуха, потому что он мог сыграть партии на новом альбоме MEGADETH. А те партии, которые были на альбоме... Я недавно давал интервью, и девушка спросила: "Почему вы изменили партии Dave'a?" И я подумал: "Нельзя быть настолько глупой. Я должен был изменить партии". Я не сказал ей этого, но я подумал об этом.



Во-первых, большую часть басовых партий на пластинке написал я. И это были демо-треки — у нас ещё не была записана вся пластинка. Когда я был в студии со звукоинженером Крисом Рэйкстрау и писал гитарные партии, я брал бас и играл на нём. То есть это не было потрясающе сыграно, но это были партии баса. Так что когда кто-то записывал партии, будь то Steve или Dave, демо-партии уже были написаны и записаны.



То, что DiGiorgio пришёл, было круто, потому что в то время происходило много всего плохого. Казалось, что запись всё откладывается и откладывается, откладывается и откладывается. Но я верю, что в моей жизни есть духовный вакуум, и что всякий раз, когда дела идут очень плохо, происходит закономерный прорыв. И я знаю, что когда дела идут так плохо, это своего рода вызов мне от Вселенной: перестану ли я жить правильной жизнью, буду ли я пытаться делать какие-то вещи снова? Но я уже другой человек. Я думаю, что сейчас у нас впереди лучшие годы в истории. Я чувствую себя отлично. Я думаю, что играю очень хорошо. Мои отношения с большинством людей в моей жизни складываются прекрасно. И я думаю, что траектория развития группы направлена вверх».









We will always be best friends. @ellefsondavid @Megadeth pic.twitter.com/kzs89sA8Vy





+4 -6



( 4 ) просмотров: 1087