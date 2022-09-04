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США
4 сен 2022 :
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DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
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Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
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ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
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Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
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DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
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DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
Во время появления в эпизоде программы SiriusXM "Trunk Nation L.A. Invasion" лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о решении уволить басиста David'a Ellefson'a в прошлом году после скандала с видео и пригласить Steve'a DiGiorgio из TESTAMENT для перезаписи басовых партий Ellefson'a на новом альбоме "The Sick, The Dying... And The Dead!":
«Я больше не говорю о нём. Мне нравится рассказывать забавные истории, но я не люблю говорить об этой истории, потому что парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком.
Переход на Steve'a был необходим — нам нужно было это сделать по многим причинам. Было несколько человек, которые говорили, что я поступил неправильно, но по моим личным убеждениям я просто не мог допустить подобного рядом с нами. И даже если это было неправдой, я не хотел этого в своей жизни.
Когда пришёл Steve, он был глотком свежего воздуха, потому что он мог сыграть партии на новом альбоме MEGADETH. А те партии, которые были на альбоме... Я недавно давал интервью, и девушка спросила: "Почему вы изменили партии Dave'a?" И я подумал: "Нельзя быть настолько глупой. Я должен был изменить партии". Я не сказал ей этого, но я подумал об этом.
Во-первых, большую часть басовых партий на пластинке написал я. И это были демо-треки — у нас ещё не была записана вся пластинка. Когда я был в студии со звукоинженером Крисом Рэйкстрау и писал гитарные партии, я брал бас и играл на нём. То есть это не было потрясающе сыграно, но это были партии баса. Так что когда кто-то записывал партии, будь то Steve или Dave, демо-партии уже были написаны и записаны.
То, что DiGiorgio пришёл, было круто, потому что в то время происходило много всего плохого. Казалось, что запись всё откладывается и откладывается, откладывается и откладывается. Но я верю, что в моей жизни есть духовный вакуум, и что всякий раз, когда дела идут очень плохо, происходит закономерный прорыв. И я знаю, что когда дела идут так плохо, это своего рода вызов мне от Вселенной: перестану ли я жить правильной жизнью, буду ли я пытаться делать какие-то вещи снова? Но я уже другой человек. Я думаю, что сейчас у нас впереди лучшие годы в истории. Я чувствую себя отлично. Я думаю, что играю очень хорошо. Мои отношения с большинством людей в моей жизни складываются прекрасно. И я думаю, что траектория развития группы направлена вверх».
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