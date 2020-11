сегодня



DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE



Видео с выступления группы ELLEFSON, в состав которой входит басист MEGADETH David Ellefson, с исполнением кавер-версий Post Malone "Over Now" и TWISTED SISTER "Tear It Loose" в рамках концерта, проходившего 19 ноября в Emerson Theater, Индианаполис, Индиана, доступны ниже.



















