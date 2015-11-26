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David Ellefson

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25 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE

13 ноя 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпускает книгу

2 ноя 2020 : 		 Видео с выступления ELLEFSON

27 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»

21 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»

13 окт 2020 : 		 Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON

2 авг 2020 : 		 Трек-лист нового альбома ELLEFSON

31 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON

21 июл 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON

19 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON доставил бас

8 май 2020 : 		 Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON

7 май 2020 : 		 DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE

23 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео

13 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON в акустике

9 апр 2020 : 		 DAVID ELLEFSON представил новый сингл

31 мар 2020 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит сингл

24 мар 2020 : 		 DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям

24 ноя 2019 : 		 Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a

10 сен 2019 : 		 Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a

26 авг 2019 : 		 DAVID ELLEFSON представил новое видео

1 июл 2019 : 		 Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
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DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE



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Видео с выступления группы ELLEFSON, в состав которой входит басист MEGADETH David Ellefson, с исполнением кавер-версий Post Malone "Over Now" и TWISTED SISTER "Tear It Loose" в рамках концерта, проходившего 19 ноября в Emerson Theater, Индианаполис, Индиана, доступны ниже.

Watch DAVID ELLEFSON And BUMBLEFOOT Perform TWISTED SISTER, POST MALONE Covers In Indianapolis








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