Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
*DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



15 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE

10 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»

9 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»

6 мар 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»

20 фев 2023 : 		 GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON

15 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»

6 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»

28 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA

6 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH

22 дек 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах

21 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки

31 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается

28 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях

13 сен 2022 : 		 Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?

11 сен 2022 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA

4 сен 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»

17 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»

10 авг 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»

9 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»

8 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша

7 авг 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»

28 июл 2022 : 		 ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"

21 июл 2022 : 		 DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN

7 июл 2022 : 		 DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре

14 июн 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы

31 май 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE



zoom
David Ellefson (ex-MEGADETH) и Todd La Torre (QUEENSRŸCHE) на барабанах присоединились к Tyson Leslie's RARE HARE для исполнения песни MEGADETH's "Hangar 18" в рамках круиза Monsters Of Rock — видео доступно ниже.




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 май 2023
A
Aiming High
Очень круто исполнили.

просмотров: 203

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом