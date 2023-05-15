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DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE



David Ellefson (ex-MEGADETH) и Todd La Torre (QUEENSRŸCHE) на барабанах присоединились к Tyson Leslie's RARE HARE для исполнения песни MEGADETH's "Hangar 18" в рамках круиза Monsters Of Rock — видео доступно ниже.







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