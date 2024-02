сегодня



DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу



DAVID ELLEFSON в интервью KNAC.COM рассказал о грядущем документальном фильме о Нике Менца:



«И вот меня попросили записать нарратив в фильме под названием " This Was My Life: The Story Of Nick Menza". Это история его жизни, от рождения до кончины. И, конечно, 10 лет из них прошли в составе MEGADETH, что, безусловно, является одной из самых публичных частей его жизни как профессионального барабанщика. Поэтому меня попросили сделать эту работу, ведь я жил с Ником в дороге; я провел с ним 10 лет в желтой подводной лодке, так что я знаю многое из рассказанного. Я знаю многих людей, что может служить хорошим связующим звеном. Поэтому, когда мы брали интервью, обращались к людям... [Бывший гитарист MEGADETH] Jeff Young тоже очень помог нам; он помог нам получить помещение, где мы снимали большую часть интервью. Мы смогли связаться с Бобом Налбандяном, и попросить его дать комментарии — он успел это сделать до своей кончины от рака в прошлом году. Некоторые члены съемочной группы, менеджеры тура — в общем, по-моему, очень хороший подбор. Его семья, его мама, его отец. Отец Ника, Дон Менца, — очень, очень известный и уважаемый исполнитель на духовых инструментах. Он играл на тенор-саксофоне у Бадди Рича, Луи Беллсона. Поэтому, когда Ник был ребенком - кажется, он родился в Мюнхене, - он был на джазовых фестивалях в Европе со своим отцом, и такие музыканты, как Бадди Рич и Луи Беллсон, протягивали ему барабанные палочки, говоря: "Дерзай, малыш. Ударь по установке". Так что история Ника очень красочная и очень крутая!»







+1 -0



просмотров: 239