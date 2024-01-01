Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 17
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEP... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



7 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу

30 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о том самом видео

20 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»

16 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»

10 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON снимется в кино

8 янв 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»

6 дек 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»

20 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»

15 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»

14 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA

23 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами

21 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей

19 окт 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»

29 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH

23 авг 2023 : 		 Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?

11 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»

3 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»

15 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE

10 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»

9 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»

6 мар 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»

20 фев 2023 : 		 GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON

15 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»

6 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»

28 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA

6 янв 2023 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу



zoom
DAVID ELLEFSON в интервью KNAC.COM рассказал о грядущем документальном фильме о Нике Менца:

«И вот меня попросили записать нарратив в фильме под названием " This Was My Life: The Story Of Nick Menza". Это история его жизни, от рождения до кончины. И, конечно, 10 лет из них прошли в составе MEGADETH, что, безусловно, является одной из самых публичных частей его жизни как профессионального барабанщика. Поэтому меня попросили сделать эту работу, ведь я жил с Ником в дороге; я провел с ним 10 лет в желтой подводной лодке, так что я знаю многое из рассказанного. Я знаю многих людей, что может служить хорошим связующим звеном. Поэтому, когда мы брали интервью, обращались к людям... [Бывший гитарист MEGADETH] Jeff Young тоже очень помог нам; он помог нам получить помещение, где мы снимали большую часть интервью. Мы смогли связаться с Бобом Налбандяном, и попросить его дать комментарии — он успел это сделать до своей кончины от рака в прошлом году. Некоторые члены съемочной группы, менеджеры тура — в общем, по-моему, очень хороший подбор. Его семья, его мама, его отец. Отец Ника, Дон Менца, — очень, очень известный и уважаемый исполнитель на духовых инструментах. Он играл на тенор-саксофоне у Бадди Рича, Луи Беллсона. Поэтому, когда Ник был ребенком - кажется, он родился в Мюнхене, - он был на джазовых фестивалях в Европе со своим отцом, и такие музыканты, как Бадди Рич и Луи Беллсон, протягивали ему барабанные палочки, говоря: "Дерзай, малыш. Ударь по установке". Так что история Ника очень красочная и очень крутая!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 239

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом