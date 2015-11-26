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David Ellefson

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7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью

1 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

7 янв 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
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DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH



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Компания Screaming Butterfly Entertainment объявила о сотрудничестве с бывшим басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом и его компанией Ellefson Films в работе над предстоящим полнометражным документальным фильмом "This Was My Life: The Story Of Nick Menza". Ellefson согласился стать сопродюсером фильма, а также будет озвучивать историю жизни покойного барабанщика MEGADETH.

DAVID ELLEFSON To Co-Produce Documentary About Late MEGADETH Drummer NICK MENZA








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КомментарииСкрыть/показать 5 )

KillTimer


7 окт 2021, 11:09		Очень крутое и важное дело! Ник был крутейшим челом и музыкантом, нужно почтить его память. А тут в комментариях ожидаем имбецильных шуток про дрочку, да.

olly71


7 окт 2021, 11:34		Ник был очень интересным барабанщиком и ..... наркоманом . Если бы не его любовь к наркотикам с которыми он несмотря на все уговоры не хотел завязывать он бы ещё долго оставался в группе и скорее всего был бы ещё жив.

hansi_hrb


7 окт 2021, 12:15		самый обычный хороший драммер без чего то особенного

Rutger


7 окт 2021, 12:29		Кроме наркотиков, Ник полез в порно-бизнес, решил, что ему мало денег от музла. Мастейн был этим крайне недоволен.
Во всех своих бедах виноват только он сам, вот и вся история. При всем уважении, Менза не та фигура, чтобы снимать фильмы про него.

olly71


7 окт 2021, 12:54		Rutger Не только порнобизнес с которым он кстати ничего так не не заработал потому что ничего не смог нормально раскрутить но Менза был полностью повёрнут ещё и на инопланетянах . Писал книги и выпускал комиксы на эту тематику . Песня Ангар 18 это его кстати идея


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