DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
Компания Screaming Butterfly Entertainment объявила о сотрудничестве с бывшим басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом и его компанией Ellefson Films в работе над предстоящим полнометражным документальным фильмом "This Was My Life: The Story Of Nick Menza". Ellefson согласился стать сопродюсером фильма, а также будет озвучивать историю жизни покойного барабанщика MEGADETH.
KillTimer
olly71
hansi_hrb
Rutger
Во всех своих бедах виноват только он сам, вот и вся история. При всем уважении, Менза не та фигура, чтобы снимать фильмы про него.
olly71
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