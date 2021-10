сегодня



DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH



Компания Screaming Butterfly Entertainment объявила о сотрудничестве с бывшим басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом и его компанией Ellefson Films в работе над предстоящим полнометражным документальным фильмом "This Was My Life: The Story Of Nick Menza". Ellefson согласился стать сопродюсером фильма, а также будет озвучивать историю жизни покойного барабанщика MEGADETH.



















