сегодня



Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON



Семья покойного барабанщика MEGADETH Ника Менцы заявила, что недавний секс-скандал, связанный с David'ом Ellefson'ом, не повлиял на её решение сотрудничать с бывшим басистом MEGADETH и его компанией Ellefson Films в работе над предстоящим полнометражным документальным фильмом "This Was My Life: The Story Of Nick Menza". Ellefson стал сопродюсером фильма, а также будет выступать в качестве диктора, который проведёт зрителя по истории жизни покойного барабанщика MEGADETH.



«Семья Менца хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы ответить на некоторые комментарии, которые были сделаны через Instagram в отношении предстоящего документального фильма о Нике Менца "This Was My Life: The Story Of Nick Menza.



Чтобы внести ясность, определённые действия других людей не диктуют нам принятие решений. В каждой истории всегда есть две стороны. Мы не знаем фактов и не претендуем на то, чтобы знать правду. Хотя последние события были прискорбны для всех участников, они не изменили нашего решения принять в проект David'a Ellefson'a.



Ник и David оставались близкими друзьями после MEGADETH, и он поддерживал тесный контакт с сестрой Ника после его смерти. David Ellefson был достаточно любезен, чтобы передать награду Hall Of Heavy Metal History, вручённую Нику в 2018 году, поэтому было вполне уместно, чтобы он стал ведущим в этом документальном фильме.



Мы очень хотим, чтобы фанаты увидели жизнь Ника до, во время и после MEGADETH. Это было незабываемое путешествие.



Оставайтесь с нами, чтобы увидеть эпический документальный фильм. Как сказал бы Ник: "Это будет RAD".



Спасибо вам за постоянную поддержку в сохранении наследия Ника».

























+0 -0



просмотров: 94