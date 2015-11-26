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David Ellefson

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12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл

11 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
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Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON



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Семья покойного барабанщика MEGADETH Ника Менцы заявила, что недавний секс-скандал, связанный с David'ом Ellefson'ом, не повлиял на её решение сотрудничать с бывшим басистом MEGADETH и его компанией Ellefson Films в работе над предстоящим полнометражным документальным фильмом "This Was My Life: The Story Of Nick Menza". Ellefson стал сопродюсером фильма, а также будет выступать в качестве диктора, который проведёт зрителя по истории жизни покойного барабанщика MEGADETH.

«Семья Менца хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы ответить на некоторые комментарии, которые были сделаны через Instagram в отношении предстоящего документального фильма о Нике Менца "This Was My Life: The Story Of Nick Menza.

Чтобы внести ясность, определённые действия других людей не диктуют нам принятие решений. В каждой истории всегда есть две стороны. Мы не знаем фактов и не претендуем на то, чтобы знать правду. Хотя последние события были прискорбны для всех участников, они не изменили нашего решения принять в проект David'a Ellefson'a.

Ник и David оставались близкими друзьями после MEGADETH, и он поддерживал тесный контакт с сестрой Ника после его смерти. David Ellefson был достаточно любезен, чтобы передать награду Hall Of Heavy Metal History, вручённую Нику в 2018 году, поэтому было вполне уместно, чтобы он стал ведущим в этом документальном фильме.

Мы очень хотим, чтобы фанаты увидели жизнь Ника до, во время и после MEGADETH. Это было незабываемое путешествие.

Оставайтесь с нами, чтобы увидеть эпический документальный фильм. Как сказал бы Ник: "Это будет RAD".

Спасибо вам за постоянную поддержку в сохранении наследия Ника».

Late MEGADETH Drummer NICK MENZA











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