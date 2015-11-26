Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 144
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 56
*DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевро... 27
*KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...» 20
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 17
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



19 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста

12 окт 2021 : 		 Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON

11 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY

7 окт 2021 : 		 DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH

13 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON появился на публике

2 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON намекает

25 авг 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»

28 июл 2021 : 		 DEE SNIDER — о дзюбоакте

27 июн 2021 : 		 BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a

19 июн 2021 : 		 Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его

12 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого

10 июн 2021 : 		 DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз

10 июн 2021 : 		 K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»

28 май 2021 : 		 Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом

27 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»

27 май 2021 : 		 Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON

22 май 2021 : 		 Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»

21 май 2021 : 		 DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера

19 май 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»

12 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»

10 май 2021 : 		 Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON

27 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»

21 апр 2021 : 		 Уроки от DAVID ELLEFSON

10 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"

29 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста



*
zoom
*
* *
Shawn Drover в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно того, что Dave Mustaine выставил David'a Ellefson'a из группы:

«Я действительно знаю об этом не больше, чем вы, или то, что было опубликовано в прессе, в Интернете и так далее. Есть много спекуляций о некоторых аспектах этого. Мы знаем, что некоторые вещи являются фактами.

Такие вещи случались с музыкантами и раньше — в 60-х и 70-х годах, задолго до того, как появились видео на iPad и все те технологически продвинутые вещи, которые есть сейчас. Так что мне трудно давать какие-либо комментарии или строить догадки, кроме того, что мы знаем, что есть факты... Мне действительно трудно комментировать что-либо из этого, и почему его уволили или не уволили из MEGADETH — впоследствии его уволили по причинам, которые, вероятно, знает только Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] и, возможно, David. Я просто не знаю об этом больше, чем вы.

Это прискорбно. Я и правда не знаю, что ещё сказать. Я никогда никому не желаю зла. Я знал его много лет. Он всегда был отличным парнем, и у меня никогда не было с ним никаких проблем. Очевидно, это было уже после моего ухода из группы, так что, что бы ни произошло, мне трудно комментировать это, если честно».

После этого он добавил, что весь этот инцидент был раздут круглосуточным циклом новостей и жаждущими контента и вовлечённости социальными сетями:

«При нынешнем положении вещей любой может снять на видео что угодно, что происходит, и если это скандал, то он попадёт на CNN или на этот сайт, или на любой другой. Это может быть что угодно — не только музыка. Если актёра где-то поймали за тем, что он кого-то ударил, то теперь это большая проблема, а если бы это случилось в 70-х или 80-х годах, актёр подрался с кем-то, ну и что? Так что мы живём в разное время.

Опять же, всё, что я могу сказать, это то, что это прискорбно, я желаю им всем только добра. Несмотря на то что случилось, мы все — члены семьи MEGADETH, и я желаю всем добра!»

Ex-MEGADETH Drummer SHAWN DROVER On DAVID ELLEFSON Getting Fired Over Sex Video:





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

MegBegb


19 окт 2021, 18:34		Шон Дрочер)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 607

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом