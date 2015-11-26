сегодня



Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста



Shawn Drover в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно того, что Dave Mustaine выставил David'a Ellefson'a из группы:



«Я действительно знаю об этом не больше, чем вы, или то, что было опубликовано в прессе, в Интернете и так далее. Есть много спекуляций о некоторых аспектах этого. Мы знаем, что некоторые вещи являются фактами.



Такие вещи случались с музыкантами и раньше — в 60-х и 70-х годах, задолго до того, как появились видео на iPad и все те технологически продвинутые вещи, которые есть сейчас. Так что мне трудно давать какие-либо комментарии или строить догадки, кроме того, что мы знаем, что есть факты... Мне действительно трудно комментировать что-либо из этого, и почему его уволили или не уволили из MEGADETH — впоследствии его уволили по причинам, которые, вероятно, знает только Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] и, возможно, David. Я просто не знаю об этом больше, чем вы.



Это прискорбно. Я и правда не знаю, что ещё сказать. Я никогда никому не желаю зла. Я знал его много лет. Он всегда был отличным парнем, и у меня никогда не было с ним никаких проблем. Очевидно, это было уже после моего ухода из группы, так что, что бы ни произошло, мне трудно комментировать это, если честно».



После этого он добавил, что весь этот инцидент был раздут круглосуточным циклом новостей и жаждущими контента и вовлечённости социальными сетями:



«При нынешнем положении вещей любой может снять на видео что угодно, что происходит, и если это скандал, то он попадёт на CNN или на этот сайт, или на любой другой. Это может быть что угодно — не только музыка. Если актёра где-то поймали за тем, что он кого-то ударил, то теперь это большая проблема, а если бы это случилось в 70-х или 80-х годах, актёр подрался с кем-то, ну и что? Так что мы живём в разное время.



Опять же, всё, что я могу сказать, это то, что это прискорбно, я желаю им всем только добра. Несмотря на то что случилось, мы все — члены семьи MEGADETH, и я желаю всем добра!»







</div>





+2 -0



( 1 ) просмотров: 607

