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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй



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Во время выступления в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" David Ellefson рассказал о своём увольнении из MEGADETH в этом году, всего через несколько дней после того, как в Twitter были опубликованы откровенные видеозаписи с участием басиста.

В беседе с "Trunk Nation" об обстоятельствах, которые привели к его уходу из MEGADETH, Ellefson рассказал:

«Я бросился навстречу пулям и сразу же разобрался со всем. В ночь [когда сообщения и видео просочились в интернет], несколько человек сказали: "Эй, не говори ничего". В частности, лагерь MEGADETH не хотел, чтобы я что-то говорил. Но мои юристы сказали: "Думаем, ты должен что-то сказать. Некоторые люди сделали несколько действительно паршивых вещей и выдвинули несколько ложных обвинений против тебя, и ты имеешь полное право защищаться". Что я и сделал. В конечном итоге это привело к моему увольнению из MEGADETH. Но у меня есть полное право, как и у любого человека, защищаться, особенно когда кто-то вот так голословно обвиняет тебя. Так что я разобрался с этим в тот вечер, и, честно говоря, на этом всё и закончилось. Но потом лагерь MEGADETH занялся этим — не то чтобы они не должны были этим заниматься, но они занялись этим. Это довольно быстро привело к тому, что они приняли решение расстаться со мной и дистанцироваться от этой ситуации.

Изначально мы говорили о том, чтобы сделать что-то вроде совместного заявления, и, конечно, этого не произошло. Поэтому я был разочарован случившимся.
Как ни странно, между мной и MEGADETH всё в порядке. Мы разошлись, а они пошли своей дорогой. И между нами нет никакой вражды, хотите верьте, хотите нет. И я думаю, что любые ссоры и прочее, это было 20 лет назад, — все эти судебные иски и вся остальная чепуха позади.

Они пошли вперёд [с "The Metal Tour Of The Year"]. Я пожелал им всего хорошего в своём [первоначальном] заявлении. Это группа, которую я помогал формировать почти 40 лет, придя в неё. И песни, которые звучат по радио, это песни, в создании которых я принимал участие, и мы создали большое наследие. Я до сих пор считаю их семьёй, и моя ДНК присутствует в этой группе. Я не думаю, что можно построить что-то такого масштаба вместе, а потом вдруг просто уйти и всё».

DAVID ELLEFSON Says He Is



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

YNWA


25 окт 2021, 13:11		""""и моя ДНК присутствует в этой группе""""

Как-то двухсмысленно прозвучало)

olly71


25 окт 2021, 13:20		Ну да в отличии от прошлого расставания ему сейчас не запрещено говорить о его бывшей группе и как я понимаю он может даже играть песни Мегадет выступая сольно. Ну возможно его даже позовут на какое нибудь юбилейное шоу. Короче в этот раз он поумнел и расстался с Мегой более мягко.

father


25 окт 2021, 14:39		А что, в прошлый раз ему было запрещено говорить?


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