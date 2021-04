10 апр 2021



DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"



DAVID ELLEFSON объявил даты концертной серии "Bass Chronicles" по США:



Sep. 23 - Pittsburgh, PA - Crafthouse

Sep. 24 - Akron, OH - Empire Concert Club

Sep. 25 - Marietta, OH - The Adelphia

Sep. 26 - Richmond, IN - The Firehouse







