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BRIAN 'HEAD' WELCH о возвращении в KORN: «Мне выпал второй шанс»



BRIAN 'HEAD' WELCH в недавнем интервью Rock 93.1 рассказал о своём возвращении в KORN:



«Я был в туре с P.O.D. [в 2012 году]. Я выступал перед ними со своей другой группой. Это был фестиваль, и там выступали KORN, EVANESCENCE, все эти группы. Со мной была моя дочь. Ей было 12 лет. И я удивил её. Я сказал: "Я собираюсь заскочить в автобус P.O.D. и поехать на фестиваль", потому что у нас был выходной. Моя группа не играла. P.O.D. просто случайно заехали на фестиваль, чтобы быстро выступить. Мы приехали, и я подумал: "Это какое-то безумие", потому что я не видел ребят. Я видел Jonathan'a [Davis'a, вокалистa KORN] за месяц до этого. Он пришёл посмотреть, как я пою в своей группе. Я подумал: "Это ужасно. Я едва могу петь вживую, а тут один из лучших певцов наблюдает за мной". Я нервничал и смущался. Но мы не виделись семь лет или около того, так что мы просто всплакнули и поздоровались. А потом, на том фестивале, я собирался вести себя скромно, может быть, поздороваться с ним после их выступления. Но тут до них дошли слухи, что я там, и я пошёл и встретился с ними. Они сказали: "Приходи на встречу с нами". Я пошёл и поздоровался с фанатами. А потом они сказали: "Сыграй с нами несколько песен". Я такой: "Нет, чувак. Я не помню всех партий. Мне нужны гитарные примочки". И они ответили: "Просто сыграй одну песню. Сыграй с нами "Blind". Я такой: "Круто". И я сыграл её, и всё просто... Это было эмоционально, а во главе всего этого был Jonathan, потому что на сцене были его братья, которых он знал с детства. Он прервался и сказал аудитории: "Мне нужна минутка". Затем он подошёл ко мне и сказал: "Если это последнее воспоминание, которое ты мне подарил, спасибо тебе за это воспоминание". Потому что он не думал:"Ну всё, он возвращается". Или, возможно, он не знал, хочет ли он, чтобы я вернулся. Но я ушёл таким ужасным образом, что... Это было не ужасно — это было горько. И мы все были на наркотиках, кроме Jonathan'а, что забавно, но все были на наркотиках или алкоголе — мы все были употребляли — и поэтому, когда я ушёл, это было по-настоящему отвратительно. И я почувствовал, что должен дать одно шоу с ними: "Круто. Я буду жить на стороне и едва выживать, и это круто. И меня это устраивает". И мне кажется, что именно так поступали многие люди в Библии; у них не всё было так просто. А потом я оказался дома и вспомнил, что внутри каждого из нас живёт Христос, который пришёл, чтобы показать это.



В моей жизни бывают периоды, когда я просто погружаюсь в себя и пытаюсь наладить контакт, когда у меня много свободного времени. И после того, как всё это случилось, я наладил контакт. Помню, у меня было несколько недель дома, когда он был настолько близок ко мне. И это был один из самых долгих сезонов переживания близости с Христом. И тогда он открыл мне такие вещи, как начало разрушения религии. Например: "Тебе не обязательно делать то же самое, что делали ученики в Библии, и делать свою жизнь несчастной". И тогда же мне позвонил Munky [James Shaffer, гитарист KORN]. Он сказал: "Привет, мы делаем новый альбом. Никакого давления. Хочешь приехать и посмотреть, что получится? Никаких ожиданий, ничего". Я такой: "«Спасибо тебе, чувак, большое, но я чувствую, что хочу пойти другим путём". А он: "Если передумаешь, позвони нам. Мы будем рады тебя видеть". А потом я пробыл дома ещё несколько дней и вспомнил, что парень из Южной Африки приходил ко мне в 2006 году и сказал, что будет примирение с ребятами. И он сказал, что будет звонок от James'a. И эта запись хранится у меня по сей день. Этот парень всё предвидел. Так что я сделал это не из-за этой записи, но мне стало любопытно — намного любопытнее. Я сделал это, потому что я молился и чувствовал, что Бог... Многие люди представляют себе ужасную религию. На концертах KORN выступают злобные уличные проповедники, и многие фанаты только об этом и знают. Что же я могу сделать, чтобы проявить любовь? И вот я начал открываться, и бум. Я позвонил им. Мы договорились о самых разных мелочах - было всего несколько моментов, которые мы обсудили. И вот все готово. И следующее, что вы знаете, — я в студии, пишу с ними, мы смотрим друг на друга, и я говорю: «Это действительно происходит, да?». А он мне: «Да, началось. Это просто дико». И тут я понял, что открылась совершенно новая возможность, и вся моя жизнь изменилась.



И вот, возвращаясь к этому — последнее, что я скажу, - я был настолько пьян и не в себе, когда уходил на долгие годы. Мне пришлось заново узнать, каково это — выступать на сцене в таком большом туре, записывать альбом, работать с прессой, начать больше сниматься на телевидении, и все такое. Я как будто забыл прошлое. Оно было затуманено — очень серьезно запущено, — потому что я был очень не в себе. Так что мне был дан второй шанс стать рок-звездой в нормальном состоянии. [И я] очень благодарен».



На вопрос о том, какой эффект произвело воссоединение с KORN, Welch сказал:



«Просто атмосфера в KORN стала намного чище. Мы очень уважаем друг друга. Все прислушиваются друг к другу. Jonathan, как вы знаете, является квотербеком, поэтому мы во многом следуем его примеру. Но я и James занимаемся только бизнесом. Jonathan не хочет иметь с этим ничего общего. Он такой: «Вы, ребята, идите и занимайтесь этим». Меня это напрягает». Но в творческом плане, в студии и во всем остальном, мы все уважаем друг друга и работаем вместе. И если нам нужно что-то изменить или сделать в дороге, в студии или еще где-нибудь, даже Jonathan, он выслушает нас и прислушается. И у нас взаимное уважение. И Ray [Luzier], барабанщик, с ним никогда не бывает проблем — никогда. А [басист] Fieldy [Reginald Arvizu] не играет в группе с 2020 года, он сейчас занят семьей. Мы взяли одного парня, [ Roberto] 'Ra' Díaz, еще одного потрясающего южноамериканского парня [с] самым крутым акцентом на свете. Очень, очень скромный. Так что мы чувствуем себя очень чистыми и зрелыми. И все дело в группе, которую мы создали, в том, чтобы она продолжала существовать, развиваться и зажигать с фанатами. Все дело в фанатах. Нет никаких фанаток. Нет наркотиков. Нет вечеринок за кулисами. Наш барабанщик — единственный, кто пьет, и он пьет вино. Он красит зубы в фиолетовый цвет каждую ночь, примерно в час ночи. Все дело в шоу»







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