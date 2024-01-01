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Бывший барабанщик KORN о дебютном альбоме



DAVID SILVERIA также не прошел мимо знаковой даты 30летия дебютной пластинки и написал:



«Когда мне было 10 лет, я получил свою первую барабанную установку. Именно тогда я понял, что хочу играть музыку для людей во всем мире. Потом я встретил ребят, и все сбылось. Но ничего этого не было бы без фанатов по всему миру. Благодаря вам сбылась моя детская мечта». Правильные пять парней собрались вместе в идеальное время и вошли в историю.



Я искренне благодарен парням за их удивительное творчество, абсолютную самоотдачу, тяжелую работу и преданность группе. Я очень люблю вас, ребята! Спасибо всем за то, что подарили мне эту удивительную благословенную жизнь! 30 лет, а кажется, что это было вчера! Я люблю вас всех:)».







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