MAX CAVALERA о дебютном альбоме KORN



MAX CAVALERA в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о дебютной пластинке KORN:



«Да, это вызывает ностальгию. Я помню, как [мой покойный пасынок] Дана вернулся домой — сын [жены и менеджера Макса] Глории, [который был убит] в 1996-м. Дана пришёл домой с промо двух пластинок — KORN, кажется, с одной песней, и DEFTONES "Adrenaline". И я послушал обе пластинки. Я понятия не имел, что это за группы. Я даже шутил с Даной по поводу названий. KORN — это странное название. Я не думал, что у них что-то получится. Как же я ошибался! Но мне понравилась эта музыка. Особенно при записи "Roots" и [дебютного альбома SOULFLY] "Soulfly" я много раз врубал в машине, в студии, в Малибу сначала KORN, потом DEFTONES "Adrenaline", и мне довелось поучаствовать в записи второго альбома DEFTONES "Around The Fur", который является одним из моих любимых альбомов всех времён. Это отличная пластинка. Она просто убойная. Я и сегодня слушаю её и думаю: "Вот это да, какой убойный альбом". Но первый альбом KORN тоже отличный. Это невероятная запись. В ней много эмоций, но она также и тяжёлая. Грув просто офигенный — на этой пластинке отличный грув.



Приятно было узнать от них, когда я разговаривал с Jonathan'ом и с Fieldy, так вот, они сообщили мне, что когда они записывали первую пластинку KORN, им очень нравился альбом [SEPULTURA] "Chaos A.D." И они много раз слушали его. Это прекрасно. Музыка, обмен влияниями, и мы подпитываем друг от друга, создавая музыку. Так и должно быть. И никогда не нужно стесняться вдохновляться или вдохновлять людей. Я думаю, это всегда круто. Меня постоянно что-то вдохновляет. И мне нравится, что мой материал вдохновляет многих других людей. Так что это определённо отличная пластинка. Если вы ещё не оценили этот альбом, послушайте его. Оцените его, послушайте "Soulfly" и "Around The Fur" DEFTONES. С этого стоит начать».







