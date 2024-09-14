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*JON BON JOVI спас женщину 46
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Korn

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13 сен 2024 : 		 KORN открыли тур

30 мар 2024 : 		 Гитарист KORN о новых песнях: «Я считаю, что это лучший и самый тяжёлый материал KORN за последние годы»

17 мар 2024 : 		 Все билеты на концерт KORN проданы

11 мар 2024 : 		 KORN отметят юбилей осенью

23 фев 2024 : 		 Барабанщик KORN: «Мы не боимся экспериментировать и пробовать новое»

26 дек 2023 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с ADIDAS

20 окт 2023 : 		 KORN замутили с ADIDAS

19 сен 2023 : 		 Новое от KORN стоит ждать в 2024

19 июн 2023 : 		 Альбом KORN выйдет на виниле летом

5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании

4 июл 2022 : 		 Вокалист KORN обрёл радость жизни

28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN
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|||| 13 сен 2024

KORN открыли тур



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Выступлением двенадцатого сентября в MidFlorida Credit Union Amphitheatre, Tampa, Florida, KORN открыли тур:

01. Here To Stay
02. Dead Bodies Everywhere (first time since 2019)
03. Got The Life
04. Hey Daddy (first time since 1999)
05. A.D.I.D.A.S.
06. Start The Healing
07. Blind
08. Ball Tongue
09. Clown
10. Shoots And Ladders
11. Twist
12. Make Me Bad
13. Insane
14. Oildale (Leave Me Alone) (first time since 2012, first time with Head on guitars)
15. Y'All Want A Single

Encore:

16. Falling Away From Me
17. Good God
18. Freak On A Leash




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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14 сен 2024
gravitgroove
просто позор! Такой примитивный материал, как Freak on a leash этот басист из *Suicidal" не в состоянии исполнить ровно и без изуверства простейшей басовой линией, которую уже лучше не сделать. Чего-то там пыхнит и пытается изменения какие-то вносить по ходу дела. Это не импровизация, а говна кусок. Какого хера они вообще его взяли, малой Трухилио играл все это лучше, чем сам Филди, его нужно было на полную ставку брать, а не этого толстожопого немоща.

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