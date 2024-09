13 сен 2024



KORN открыли тур



Выступлением двенадцатого сентября в MidFlorida Credit Union Amphitheatre, Tampa, Florida, KORN открыли тур:



01. Here To Stay

02. Dead Bodies Everywhere (first time since 2019)

03. Got The Life

04. Hey Daddy (first time since 1999)

05. A.D.I.D.A.S.

06. Start The Healing

07. Blind

08. Ball Tongue

09. Clown

10. Shoots And Ladders

11. Twist

12. Make Me Bad

13. Insane

14. Oildale (Leave Me Alone) (first time since 2012, first time with Head on guitars)

15. Y'All Want A Single



Encore:



16. Falling Away From Me

17. Good God

18. Freak On A Leash







