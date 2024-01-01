11 дек 2024



Не ждите скоро нового от KORN



Гитарист KORN Brian "Head" Welch в интервью подкасту "Everblack" ответил на вопрос, работает ли группа над каким-то новым материалом:



«Да, мы многое успели написать. Мы все еще работаем.



Чувак, спустя 30 лет это просто путешествие, пытаться продолжать работать в этом направлении. И мы очень довольны тем, что у нас есть, но это займет какое-то время. И я не знаю, как долго — может быть, следующим летом, может быть, в следующем году, следующей зимой, я не знаю, но это будет не скоро».







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