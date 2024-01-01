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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 25
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Korn

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|||| 11 дек 2024

Не ждите скоро нового от KORN



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Гитарист KORN Brian "Head" Welch в интервью подкасту "Everblack" ответил на вопрос, работает ли группа над каким-то новым материалом:

«Да, мы многое успели написать. Мы все еще работаем.

Чувак, спустя 30 лет это просто путешествие, пытаться продолжать работать в этом направлении. И мы очень довольны тем, что у нас есть, но это займет какое-то время. И я не знаю, как долго — может быть, следующим летом, может быть, в следующем году, следующей зимой, я не знаю, но это будет не скоро».




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