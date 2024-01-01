Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Новое видео DREAM THEATER 21
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 11
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
*Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Новое видео DREAM THEATER 21
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



14 окт 2024 : 		 Бывший барабанщик KORN о дебютном альбоме

14 окт 2024 : 		 Вокалист KORN о дебютном альбоме

7 окт 2024 : 		 EVANESCENCE, GOJIRA, SPIRITBOX выступили с KORN

13 сен 2024 : 		 KORN открыли тур

30 мар 2024 : 		 Гитарист KORN о новых песнях: «Я считаю, что это лучший и самый тяжёлый материал KORN за последние годы»

17 мар 2024 : 		 Все билеты на концерт KORN проданы

11 мар 2024 : 		 KORN отметят юбилей осенью

23 фев 2024 : 		 Барабанщик KORN: «Мы не боимся экспериментировать и пробовать новое»

26 дек 2023 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с ADIDAS

20 окт 2023 : 		 KORN замутили с ADIDAS

19 сен 2023 : 		 Новое от KORN стоит ждать в 2024

19 июн 2023 : 		 Альбом KORN выйдет на виниле летом

5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании

4 июл 2022 : 		 Вокалист KORN обрёл радость жизни

28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист KORN о дебютном альбоме



zoom
11 октября KORN отметили тридцатилетие дебютного альбома и по этому случаю Jonathan Davis написал:

«Не могу поверить, что альбому уже 30 лет.

Я очень горжусь этой пластинкой, она изменила очень многое в моей жизни.
Я помню, как в свои 24 года я очень нервничал из-за того, что открыл своё сердце миру, чтобы он почувствовал ту боль, которую я переживал в то время.

Это так невероятно, что она помогла стольким людям пройти через тьму, которую мы все так хорошо знаем.

Спасибо @ross_robinson за то, что он запечатлел каждый мой эмоциональный вздох, звук скрежета зубов от напряжения в моём теле.

Мои братья @munky_korn @brianheadwelch @fieldykorn @silveriadavid создали для меня самую невероятную музыку, чтобы я мог заниматься тем, чем занимаюсь. Ребята, вы помогли мне почувствовать себя в безопасности, и я вам за это навсегда благодарен.

Всем, кто слушал эту запись, я благодарен всем своим существом. Она дала мне силы и удивительное ощущение, что я не одинок во всем этом.

Впереди много новых лет! Я люблю вас всех».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом