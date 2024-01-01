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Вокалист KORN о дебютном альбоме



11 октября KORN отметили тридцатилетие дебютного альбома и по этому случаю Jonathan Davis написал:



«Не могу поверить, что альбому уже 30 лет.



Я очень горжусь этой пластинкой, она изменила очень многое в моей жизни.

Я помню, как в свои 24 года я очень нервничал из-за того, что открыл своё сердце миру, чтобы он почувствовал ту боль, которую я переживал в то время.



Это так невероятно, что она помогла стольким людям пройти через тьму, которую мы все так хорошо знаем.



Спасибо @ross_robinson за то, что он запечатлел каждый мой эмоциональный вздох, звук скрежета зубов от напряжения в моём теле.



Мои братья @munky_korn @brianheadwelch @fieldykorn @silveriadavid создали для меня самую невероятную музыку, чтобы я мог заниматься тем, чем занимаюсь. Ребята, вы помогли мне почувствовать себя в безопасности, и я вам за это навсегда благодарен.



Всем, кто слушал эту запись, я благодарен всем своим существом. Она дала мне силы и удивительное ощущение, что я не одинок во всем этом.



Впереди много новых лет! Я люблю вас всех».











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