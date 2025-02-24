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Korn

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FIELDY: «С 2019 не общался ни с кем из KORN»



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В рамках недавней беседы с Reginald "Fieldy" Arvizu у него спросили, какие сейчас отношения с музыкантами KORN:

«Я не общался с этими ребятами с 2019 года. Так что мы просто как бы..... Они работают на полную катушку. Они — машина. Они летят. Это просто невероятно. Это круто, что они могут продолжать в том же духе».

Когда один из интервьюеров спросил Fieldy, «есть ли между всеми любовь», басист ответил:

«Да. Круто видеть, как они продолжают работать. Мне, например, нужно расслабиться. Я просто кайфую».




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24 фев 2025
dark_medieval_times
Всм не общался с ними с 2019 года? а альбом 2022 года кто с ними записывал? твой призрак?

просмотров: 275

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