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FIELDY: «С 2019 не общался ни с кем из KORN»



В рамках недавней беседы с Reginald "Fieldy" Arvizu у него спросили, какие сейчас отношения с музыкантами KORN:



«Я не общался с этими ребятами с 2019 года. Так что мы просто как бы..... Они работают на полную катушку. Они — машина. Они летят. Это просто невероятно. Это круто, что они могут продолжать в том же духе».



Когда один из интервьюеров спросил Fieldy, «есть ли между всеми любовь», басист ответил:



«Да. Круто видеть, как они продолжают работать. Мне, например, нужно расслабиться. Я просто кайфую».







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