EVANESCENCE, GOJIRA, SPIRITBOX выступили с KORN



Пятого октября KORN отыграли специальное шоу по случаю тридцатилетия группы, гостями которого были музыканты EVANESCENCE, GOJIRA, DARON MALAKIAN AND SCARS ON BROADWAY, SPIRITBOX и VENDED.



Сет-лист:



01. Here To Stay

02. Dead Bodies Everywhere

03. Got The Life

04. A.D.I.D.A.S.

05. Coming Undone

06. Good God

07. Start The Healing

08. Somebody Someone

09. Blind

10. Ball Tongue

11. Clown

12. Shoots And Ladders

13. Helmet In The Bush

14. Twist

15. It's On!

16. Make Me Bad

17. Y'All Want A Single



Encore:



18. Falling Away From Me

19. Oildale (Leave Me Alone)

20. Freak On A Leash (with Amy Lee)







