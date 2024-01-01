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*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Korn

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EVANESCENCE, GOJIRA, SPIRITBOX выступили с KORN



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Пятого октября KORN отыграли специальное шоу по случаю тридцатилетия группы, гостями которого были музыканты EVANESCENCE, GOJIRA, DARON MALAKIAN AND SCARS ON BROADWAY, SPIRITBOX и VENDED.

Сет-лист:

01. Here To Stay
02. Dead Bodies Everywhere
03. Got The Life
04. A.D.I.D.A.S.
05. Coming Undone
06. Good God
07. Start The Healing
08. Somebody Someone
09. Blind
10. Ball Tongue
11. Clown
12. Shoots And Ladders
13. Helmet In The Bush
14. Twist
15. It's On!
16. Make Me Bad
17. Y'All Want A Single

Encore:

18. Falling Away From Me
19. Oildale (Leave Me Alone)
20. Freak On A Leash (with Amy Lee)




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