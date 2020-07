сегодня



Басист DEEP PURPLE : «Для нас каждый альбом может стать последним»



Басист DEEP PURPLE Roger Glover в недавнем интервью американской радиостанции WRIF рассказал о новом альбоме группы:



«Ну, он был записан в прошлом году, так что всё "COVID'ное" на него не повлияло, хотя замечу, что в некоторых текстах может просматриваться тревожное сходство. Да, "Whoosh!" — наша 21-я работа за 50 лет. И каждый альбом — потенциально наш последний. Мы думали, что предыдущий будет последним, но вот получился ещё один. Так что мы просто продолжаем.



Помню, как Джон Лорд как-то описал DEEP PURPLE как вечный двигатель — просто работает и работает.



Встреча с Bob'ом Ezrin'ом восемь лет назад всё поменяла. Он пришёл посмотреть на наш концерт в Торонто, мы с ним встретились на следующее утро и отлично пообщались — он сказал нам несколько замечательных вещей. Он призвал нас быть собой: "Вы не должны сочинять то, что, как вы думаете, от вас ожидают люди. Просто будьте собой и всё". И это был прекрасный совет. И создание альбома было как наслаждение. Мы все отлично повеселились!



Когда мы начинали работу над диском, у нас не было плана, просто это случилось и всё. Мы джемовали дней восемь-девять — как-то так — и набрали материал, потому выбрали то, над чем хотели бы работать. И всё пошло от этого, пошло развитие. Мы не писали песни, мы просто позволили им эволюционировать. Потому что все пятеро вносили какие-то свои фрагменты в общее дело. Мы все вместе записывались, находясь в одной комнате, мы ничего не накладывали. Мы концертная группа, мы играли вживую и в студии».



Выход альбома намечен на седьмое августа в виде медиакниги CD+DVD, двойного винила с DVD, бокс-сета и цифрового варианта.



Трек-лист:



01. Throw My Bones



02. Drop The Weapon



03. We're All The Same In The Dark



04. Nothing At All



05. No Need To Shout



06. Step By Step



07. What The What



08. The Long Way Round



09. The Power Of The Moon



10. Remission Possible



11. Man Alive



12. And The Address



13. Dancing In My Sleep































