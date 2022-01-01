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Deep Purple

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Компиляция редкостей от DEEP PURPLE



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DEEP PURPLE в цифровом варианте опубликовали компиляцию редкостей "Extras: The Now What?! B-Sides And Bonus Songs", в которую вошли следующие треки (с небольшим описанием):

1. "Hell To Pay (Radio Edit)":

This edit was the first single released before the album came out. It was available as CD single and 7", together with "All The Time In The World". A great rock song, played live nearly every night during the "Now What?!" and "Infinite" tours.

2. "It'll Be Me":

This cover version of a Jerry Lee Lewis classic was added as bonus track on many editions of the "Now What?!" CD. Compared to other songs on this compilation it will be an easy one to find on physical formats.

3. "All The Time In The World (Radio Mix Edit)":

This version was a mix that became ready before the full album was finished. It is a little shorter than the album version and it features extra percussions and less guitar. The song obtained some radio airplay in various countries, paving the way for the album's success. Listening back to it, we still believe that it is a PURPLE classic, and was played live occasionally during the "Now What?!" tour. This version was released as B-side on the "Hell To Pay" CD single and 7" vinyl.

4. "First Sign Of Madness":

This studio song did not make it to the final album but it is a fantastic rock track; previously included on the gold edition of "Now What?!" as well as the "Vincent Price" single on CD-maxi and 7".

5+6. "Uncommon Man" and "Above and Beyond" – instrumentals:

These two songs were inspired by the late, great Jon Lord, who sadly passed away during the recording of the album. While the lyrics are a very important part of both songs, these instrumental versions show the beauty and the finesse of the instrumental parts.

7+8. "Après Vous" and "Hell To Pay" – instrumentals:

Previously released only as digital downloads and B-side of the "Out Of Hand" 10" vinyl single. The vinyl 10" is not an easy one to find and the songs are available to stream for the first time.

9. "Green Onions / Hush (Live in Gaevle)" :

This great live version was mixed specifically to be released as B-Side of the "Above And Beyond" CD-single (also available as purple 7" vinyl, with a different B-side). It shows the joy and energy that the band brought to the "Now What?!" tour and gives a taste of the atmosphere on-stage and in the audience.




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