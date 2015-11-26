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Deep Purple

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IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»



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В новом интервью для Fox News фронтмен DEEP PURPLE Ian Gillan рассказал о том, как он на самом деле относится к легендарной песне "Smoke On The Water".

Все знают композицию "Smoke On The Water". Когда вы поняли, что эта песня стала суперуспешной?

«Это случилось не сразу. У самой песни было очень скромное начало. Она даже могла не войти в альбом. Нам не хватало семи минут [для альбома], когда мы записывались в Швейцарии и после пожара в казино [в Монтрё]. У нас оставалось всего несколько дней, чтобы записать альбом. И я помню, что в последний день звукоинженер сказал: "Вам нужно ещё семь минут". Так что мы по-быстрому сочинили песню по мотивам того, что случилось, и забыли об этом.

Мы просто подумали, что для окончания альбома это была бы хорошая песня. Мы отправились в тур, как будто ничего не случилось. И сначала песня не звучала по радио, потому что она была слишком длинной. Но после того, как мы сократили её для радиоэфира, она стала коммерчески успешной. Кто бы мог подумать, что и по сей день мы будем говорить об этой песне? И она оказала большое влияние на многих других артистов за эти годы. Мы до сих пор исполняем эту песню».

Как вы как артист относитесь к тому, что аудитория снимает концерты на мобильные телефоны?

«Поначалу это было странно. По крайней мере, для меня. Зачем кому-то снимать вас на концерте, когда они находятся там и пропускают всё шоу? Но поколения меняются. Стало бессмысленно пытаться сопротивляться этой лавине. Мы, можно сказать, привыкли к ней. На самом деле стало забавно видеть, как все держат свои телефоны, ведь раньше держали зажигалки. Сначала я не понимал, почему все должны делиться всем со всеми и постоянно общаться. Но [из-за пандемии] слава Богу, что всё это существует. Потому что мой телефон не переставал звонить благодаря друзьям и доброжелателям со всего мира. Может быть, я не всегда это понимаю, и я чересчур стар [смеётся]».

Каково это — выпустить новый альбом на данном этапе своей карьеры?

«Это приятно, если честно. Я чувствую, словно мы вернулись в 70-е. Это энергия, которая меня завораживает. И каково это? Приятно, потому что нам было очень весело записывать этот альбом. Мы провели пять или шесть дней в Германии в начале этого года.

Затем мы поехали в Нэшвилл на две с половиной недели, где занимались сочинением и аранжировками. Это было удивительно быстро. Потом я арендовал коттедж на берегу реки Камберленд с видом на Гранд Оле Опри. Чтобы я мог слышать музыку, парящую через реку до раннего утра. А потом я сидел всю ночь и сочинял в этой волшебной атмосфере. Как я себя чувствую? Очень хорошо. Приятно, когда ты заканчиваешь проект и доволен результатом».

21-й студийный альбом группы, получивший название "Whoosh!", выйдет 7 августа на earMusic.

DEEP PURPLE's IAN GILLAN On Machine Head Album Classic вЂњSmoke On The WaterвЂќ - вЂњIt WasnвЂ™t Even Supposed To Be On The AlbumвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


15 июн 2020, 16:00		Страх сектора газа, с этим риффом куда задорней и круче оригинала

father


15 июн 2020, 16:06		А разве в "Страхе" этот рифак был? Вроде он был в "Девушке"


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