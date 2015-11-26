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Deep Purple

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YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE



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В новом ролике, снятом на 12-й день рождения YOYOKA, она вместе с полноценной группой исполнила кавер-версию хита DEEP PURPLE "Burn".

Состав:

Барабаны — Yoyoka
Гитара — Satsuma3042
Бас — Kouichi Terasawa
Клавишные — Takanobu Masuda
Вокал — NoB
Подпевки — Wakasa

Japanese Drum Prodigy YOYOKA Celebrates 12th Birthday With Full Band Performance Of DEEP PURPLE Classic




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