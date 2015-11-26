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YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE



В новом ролике, снятом на 12-й день рождения YOYOKA, она вместе с полноценной группой исполнила кавер-версию хита DEEP PURPLE "Burn".



Состав:



Барабаны — Yoyoka

Гитара — Satsuma3042

Бас — Kouichi Terasawa

Клавишные — Takanobu Masuda

Вокал — NoB

Подпевки — Wakasa





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