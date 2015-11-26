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Deep Purple

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10 июл 2020 : 		 Новая песня DEEP PURPLE

5 июл 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA

2 июл 2020 : 		 Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE

15 июн 2020 : 		 IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»

3 июн 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE даёт совет музыкантам

23 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Почему я не играю на двойной бочке»

19 май 2020 : 		 Видео с репетиции DEEP PURPLE

16 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о том, почему группа не исполняет песни времён COVERDALE'a

14 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE

5 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

4 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

1 май 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2020 : 		 Как DEEP PURPLE собрались вместе в 1984 году

12 апр 2020 : 		 Рассказ о создании DEEP PURPLE “Love Conquers All”

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома DEEP PURPLE отложен

30 мар 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

20 мар 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

16 мар 2020 : 		 JORDAN RUDESS выступил с DEEP PURPLE

16 мар 2020 : 		 Редкое видео DEEP PURPLE

27 фев 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEEP PURPLE

27 фев 2020 : 		 DEEP PURPLE выпустят новый альбом летом

3 дек 2019 : 		 DEEP PURPLE завершили запись альбома

15 ноя 2019 : 		 Новый концертный альбом DEEP PURPLE выйдет зимой

3 окт 2019 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE
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|||| сегодня

Новая песня DEEP PURPLE



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"Nothing At All", новая песня группы DEEP PURPLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Whoosh!", выход которого запланирован на седьмое августа на earMUSIC.

Трек-лист:

01. Throw My Bones

02. Drop The Weapon

03. We're All The Same In The Dark

04. Nothing At All

05. No Need To Shout

06. Step By Step

07. What The What

08. The Long Way Round

09. The Power Of The Moon

10. Remission Possible

11. Man Alive

12. And The Address

13. Dancing In My Sleep

Listen To New DEEP PURPLE Single 'Nothing At All'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

oba63


10 июл 2020, 19:39		Как в "Карнавальной ночи" выступает ансамбль пенсий и пляски.


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