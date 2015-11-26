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Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE



Гитарист DEEP PURPLE Steve Morse записал видео, в котором рассказывает как исполнять новый сингл коллектива, "Man Alive", который войдет в выходящий седьмого августа на earMUSIC альбом "Whoosh!".

























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