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Deep Purple

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3 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»

26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE

19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»

7 дек 2020 : 		 DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом

6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE

27 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»

15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE

23 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»

22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE

14 сен 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

13 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим

4 сен 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

29 авг 2020 : 		 Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?

27 авг 2020 : 		 IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»

20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

6 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE не собираются на пенсию

5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон
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GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»



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GLENN HUGHES в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, рассматривал ли он варианты участия в гипотетическом реюнион-туре DEEP PURRLE, в котором приняли бы участие Ian Gillan и David Coverdale:

«Я бы не стал, потому что это всё уже в прошлом. Всё это было так давно. Скажем так: в прошлом остались нерешённые проблемы. У меня осталось не так много времени на этой планете, и надо работать над новой музыкой и двигаться вперёд. Да, я давал несколько концертов в качестве дани уважения музыке DEEP PURPLE, но что касается вариантов встречи с этими ребятами на живых шоу... Я не вижу такого варианта».

Glenn заметил, что это нисколько не касается David'a Coverdale'a:

«Я его люблю, и с удовольствием вновь поработал бы с ним, выпади мне такой шанс, но с остальными — нет».

GLENN HUGHES





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

kircore


3 фев 2021, 14:22		Алчный Гиллан всех задолбал. Остались с ним только не менее алчный Гловер, солипсист Пейс и старички-сессионщики на клавишах и гитаре.

Aerosmith


3 фев 2021, 14:32		Не думаю, что Ковердейлу это интересно будет. У него с Whitesnake все нарядно.
Хотя совместную работу с Хьюзом или, лучше c Пейджем, я бы послушал

kircore


3 фев 2021, 14:38		Готовится переиздание альбома Пейджа/Ковердейла. Вот это действительно достойно внимания. Замечательная пластинка.

olly71


3 фев 2021, 15:10		А нахрена ему играть с ДП ? Он был в их составе не полные 3 года из более чем 50 летней их карьеры . Ну давайте ещё Тёрнера спросим не хочет ли он с ДП воссоеденится или первого вокалиста с бассистом ...

Hellg


3 фев 2021, 15:12		Aerosmith, к сожалению, на живых выступлениях видно, как за Ковердейла поют гитаристы, причём втроём, а от его вокала осталось... ну то что осталось.
Поэтому если он присоединится к Гилану на сцене, то это будет выглядеть вдвойне печально.

Aerosmith


3 фев 2021, 16:17		Нормально осталось. Нам хватит)

Hellg


3 фев 2021, 16:22		Я очень люблю Whitesnake, но на концерт из-за этого вряд ли бы пошёл.


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