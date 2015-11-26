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GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE ? Да ну...»



GLENN HUGHES в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, рассматривал ли он варианты участия в гипотетическом реюнион-туре DEEP PURRLE, в котором приняли бы участие Ian Gillan и David Coverdale:



«Я бы не стал, потому что это всё уже в прошлом. Всё это было так давно. Скажем так: в прошлом остались нерешённые проблемы. У меня осталось не так много времени на этой планете, и надо работать над новой музыкой и двигаться вперёд. Да, я давал несколько концертов в качестве дани уважения музыке DEEP PURPLE, но что касается вариантов встречи с этими ребятами на живых шоу... Я не вижу такого варианта».



Glenn заметил, что это нисколько не касается David'a Coverdale'a:



«Я его люблю, и с удовольствием вновь поработал бы с ним, выпади мне такой шанс, но с остальными — нет».













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