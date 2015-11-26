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DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом



В рамках недавней беседы басист DEEP PURPLE у Roger Glover рассказал, чем коллектив занят во время коронапаузы:



«Со всей этой ситуации мы не можем гастролировать. Мы уже больше года бьём баклуши, и была мысль о том, чтобы вернуться в студию и записать ещё пластинку. Так что мы работаем в этом направлении. Это слишком быстро после выпуска прошлого релиза, быть может, это всё испортит, но мы постараемся в следующем году сделать ещё один альбом. Мы экспериментируем с материалом».













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