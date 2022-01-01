сегодня



Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур



DEEP PURPLE сообщили о том, что по "семейным обстоятельствам" Steve Morse не сможет принять участия в запланированных на май, июнь и июль выступлениях коллектива — его место займет Simon McBride.













+0 -0



просмотров: 50

