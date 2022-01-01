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Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE



18 ноября в возрасте 67 лет скончалась Брон Гиллан, жена вокалиста DEEP PURPLE. Свои отношения они оформили в 1984 году, в браке родилась дочь Grace.







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