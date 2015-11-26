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Deep Purple

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15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE

23 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»

22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE

14 сен 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

13 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим

4 сен 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

29 авг 2020 : 		 Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?

27 авг 2020 : 		 IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»

20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

6 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE не собираются на пенсию

5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон

30 июл 2020 : 		 IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE

30 июл 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»

10 июл 2020 : 		 Новая песня DEEP PURPLE

5 июл 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA

2 июл 2020 : 		 Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE
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|||| сегодня

Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»



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В рамках беседы с The Guardian вокалист DEEP PURPLE обсудил иск Ritchie Blackmore к группе:

«Мы оба были теми еще е...и. Ritchie не держит в доме ничего электронного — никаких компьютеров, никаких телефонов, ничего подобного. Так что он совершенно недостижим. Но мы наладили общение, и атмосфера сейчас нормальная».

DEEP PURPLE



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