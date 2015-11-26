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Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»



В рамках беседы с The Guardian вокалист DEEP PURPLE обсудил иск Ritchie Blackmore к группе:



«Мы оба были теми еще е...и. Ritchie не держит в доме ничего электронного — никаких компьютеров, никаких телефонов, ничего подобного. Так что он совершенно недостижим. Но мы наладили общение, и атмосфера сейчас нормальная».







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