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Deep Purple

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5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE

23 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»

22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE

14 сен 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

13 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим

4 сен 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

29 авг 2020 : 		 Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?

27 авг 2020 : 		 IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»

20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

6 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE не собираются на пенсию

5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон

30 июл 2020 : 		 IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE

30 июл 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»

10 июл 2020 : 		 Новая песня DEEP PURPLE

5 июл 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA

2 июл 2020 : 		 Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE

15 июн 2020 : 		 IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»

3 июн 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE даёт совет музыкантам
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Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE



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"Metal For Kids United - All-Star Charity Jam" решили отметить пятилетнюю годовщину выпуском кавер-версии хита DEEP PURPLE "Burn", в записи которой приняли участие 25 металл-музыкантов со всего мира:

Vocals

* Brian O'Connor (VICIOUS RUMORS, DEADLANDS, CONSFEARACY)

* Roberto Tiranti (LABYRINTH, WONDERWORLD, KEN HENSLEY LIVE FIRE)

* Rafael Bittencourt (ANGRA)

* Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR, GAMMA RAY)

* Morby (DOMINE)

* Tiziano Spigno (EXTREMA, KINGS OF BROADWAY)

* Fabio Dessi (ARTHEMIS, HOLLOW HAZE)

* Gianluca Mastrangelo (DE LA MUERTE)

Guitars

* Scott Ian (ANTHRAX)

* Luigi Schiavone (Enrico Ruggeri band, solo artist)

* Rafael Bittencourt (ANGRA)

* Syu (GALNERYUS)

* Jens Ludwig (EDGUY)

* Tommy Massara (EXTREMA)

* Andy Martongelli (ELLEFSON, ALTITUDES & ATTITUDE, ARTHEMIS)

* Luca Princiotta (DORO)

* Olaf Thorsen (LABYRINTH, VISION DIVINE)

* Aldo Lonobile (SECRET SPHERE, ARKON ANGEL, KINGS OF BROADWAY)

* Luca Venturelli (TRICK OR TREAT)

* Leonardo Porcheddu (VIVALDI METAL PROJECT)

* Fabrizio "Faber Troy" Troiano (TIMESTORM)

Bass

* David Ellefson (MEGADETH)

Keyboards

* Alessio Lucatti (VISION DIVINE, DEATHLESS LEGACY)

* Mistheria (VIVALDI METAL PROJECT, BRUCE DICKINSON, ROB ROCK)

* Paolo Campitelli (KALEDON, TIMESTORM, SCREAMACHINE)

Drums

* Thomas "Thomen" Stauch (BLIND GUARDIAN, MENTALIST, DAWN OF AMBER, SERIOUS BLACK)

MEGADETH, ANTHRAX Members Guest On 'Metal For Kids United''s Cover Of DEEP PURPLE's 'Burn'








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