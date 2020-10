сегодня



Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE



"Metal For Kids United - All-Star Charity Jam" решили отметить пятилетнюю годовщину выпуском кавер-версии хита DEEP PURPLE "Burn", в записи которой приняли участие 25 металл-музыкантов со всего мира:



Vocals



* Brian O'Connor (VICIOUS RUMORS, DEADLANDS, CONSFEARACY)



* Roberto Tiranti (LABYRINTH, WONDERWORLD, KEN HENSLEY LIVE FIRE)



* Rafael Bittencourt (ANGRA)



* Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR, GAMMA RAY)



* Morby (DOMINE)



* Tiziano Spigno (EXTREMA, KINGS OF BROADWAY)



* Fabio Dessi (ARTHEMIS, HOLLOW HAZE)



* Gianluca Mastrangelo (DE LA MUERTE)



Guitars



* Scott Ian (ANTHRAX)



* Luigi Schiavone (Enrico Ruggeri band, solo artist)



* Rafael Bittencourt (ANGRA)



* Syu (GALNERYUS)



* Jens Ludwig (EDGUY)



* Tommy Massara (EXTREMA)



* Andy Martongelli (ELLEFSON, ALTITUDES & ATTITUDE, ARTHEMIS)



* Luca Princiotta (DORO)



* Olaf Thorsen (LABYRINTH, VISION DIVINE)



* Aldo Lonobile (SECRET SPHERE, ARKON ANGEL, KINGS OF BROADWAY)



* Luca Venturelli (TRICK OR TREAT)



* Leonardo Porcheddu (VIVALDI METAL PROJECT)



* Fabrizio "Faber Troy" Troiano (TIMESTORM)



Bass



* David Ellefson (MEGADETH)



Keyboards



* Alessio Lucatti (VISION DIVINE, DEATHLESS LEGACY)



* Mistheria (VIVALDI METAL PROJECT, BRUCE DICKINSON, ROB ROCK)



* Paolo Campitelli (KALEDON, TIMESTORM, SCREAMACHINE)



Drums



* Thomas "Thomen" Stauch (BLIND GUARDIAN, MENTALIST, DAWN OF AMBER, SERIOUS BLACK)



















