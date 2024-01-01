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*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
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Deep Purple

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Барабанщик DEEP PURPLE об игре с двумя бас-бочками: «Я не хочу в это вникать, потому что это не моё»



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В новом интервью Полу Кашмиру с сайта Noise11.com барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice рассказал о двойной бас-бочке, с которой начинается классическая песня группы "Fireball":

«Когда есть рифф, который нуждается в ритмическом сопровождении, ты находишь единственное решение, которое по-настоящему подходит. И для меня это было то, что я не умею делать, — я не очень хорош в этом деле, а именно — играть на двойной бас-бочке. Но я смог это сделать. И, если честно, спустя 50 лет это всё, что я могу сделать с двумя бас-бочками. Мой мозг так не работает. Я могу записать видео с реакцией на действительно крутого молодого барабанщика, на его игру на двойных бас-бочках. И для меня это не проблема, потому что я не хочу этого делать, но я ценю, насколько это тяжело, что они вытворяют сейчас на двойных бас-бочках, и как далеко это всё продвинулось.

Музыка, и особенно барабаны, должна развиваться, должна двигаться дальше. Но я не хочу в это вникать, потому что это не моё. Но в "Fireball" всё получилось очень хорошо. И я получил массу удовольствия в брейках, чтобы немного показать себя. Сейчас такие партии для меня были бы совершенно невозможны. Не потому, что я не могу этого сделать, а из-за изменений в технике записи. Сейчас мы живём в цифровом веке, где всё должно быть нарезано на маленькие симпатичные паттерны, и свобода в исполнении этих брейков не позволяет делать это в метрономическом темпе — это просто невозможно сделать. Должен быть прилив и отлив, волна внутри, и если у вас нет этой свободы, то сделать эти безумные сбивки практически невозможно».




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