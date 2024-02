сегодня



Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной



Warner Records и Rhino Entertainment 29 марта на 3-CD/LP/Blu-ray выпустят "Machine Head: Super Deluxe Edition" DEEP PURPLE. Главным отличием от прошлых боксов станет новый стерео и Dolby Atmos микс от Dweezil Zappa.



LP One: Dweezil Zappa 2024 Remix



Side One



01. Highway Star

02. Maybe I'm A Leo

03. Pictures Of Home

04. Never Before



Side Two



01. Smoke On The Water

02. Lazy

03. When A Blind Man Cries – B-side

04. Space Truckin'



CD Track Listing



CD One: Dweezil Zappa 2024 Remix



01. Highway Star

02. Maybe I'm A Leo

03. Pictures Of Home

04. Never Before

05. Smoke On The Water

06. Lazy

07. Space Truckin'

08. When A Blind Man Cries – B-side



2024 Remaster



09. Highway Star

10. Maybe I'm A Leo

11. Pictures Of Home

12. Never Before

13. Smoke On The Water

14. Lazy

15. Space Truckin'



CD Two: In Concert '72



01. Introduction

02. Highway Star

03. Strange Kind Of Woman

04. Maybe I'm A Leo

05. Smoke On The Water

06. Never Before

07. Lazy

08. Space Truckin'

09. Lucille

10. Maybe I'm A Leo – soundcheck



CD Three: Montreux '71



01. Swiss Yodel *

02. Speed King *

03. Strange Kind Of Woman *

04. Into The Fire *

05. Child In Time *

06. Paint It Black *

07. Wring That Neck (Hard Road) *

08. Black Night *

09. Lucille *



Blu-ray (Audio Only)



Dweezil Zappa 2024 Atmos Remix



01. Highway Star *

02. Maybe I'm A Leo *

03. Pictures Of Home *

04. Never Before *

05. Smoke On The Water *

06. Lazy *

07. Space Truckin' *

08. When A Blind Man Cries – B-side *



1974 U.S. Quad Mix



09. Highway Star

10. Maybe I'm A Leo

11. Pictures Of Home

12. Never Before

13. Smoke On The Water

14. Lazy

15. Space Truckin'



Dolby 5.1 Surround Sound Mixes



16. When A Blind Man Cries – B-side

17. Maybe I'm A Leo

18. Lazy



* previously unreleased







