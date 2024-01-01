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*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
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Deep Purple

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7 фев 2024 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной

22 дек 2023 : 		 ADAM WAKEMAN выступил с DEEP PURPLE

19 дек 2023 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об уходе со сцены

13 дек 2023 : 		 ROGER GLOVER о долголетии DEEP PURPLE: «Всё дело в музыке»

25 июл 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

2 июн 2023 : 		 Басист DEEP PURPLE — о вероятности воссоединения с RITCHIE BLACKMORE'ом: «С какой стати нам это делать?»

20 май 2023 : 		 STEVE MORSE: «Я ушёл из DEEP PURPLE, потому что туры были слишком долгими»

26 апр 2023 : 		 DEEP PURPLE работают над новым альбомом

19 апр 2023 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE прыгал от радости, когда его пригласили в группу

18 апр 2023 : 		 JOE LYNN TURNER не верит, что RITCHIE BLACKMORE вернётся в DEEP PURPLE

15 мар 2023 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

3 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об использующих подкладки группы

2 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»

30 ноя 2022 : 		 Трейлер новой книги о DEEP PURPLE

29 ноя 2022 : 		 Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE

28 ноя 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»

12 ноя 2022 : 		 DEEP PURPLE в Польше

10 ноя 2022 : 		 IAN PAICE исполняет DEEP PURPLE

12 окт 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

11 окт 2022 : 		 Новые релизы DEEP PURPLE

6 окт 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»

19 сен 2022 : 		 DEEP PURPLE обрели нового члена

10 сен 2022 : 		 Компиляция редкостей от DEEP PURPLE

4 сен 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года
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Новый релиз DEEP PURPLE выйдет весной



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Warner Records и Rhino Entertainment 29 марта на 3-CD/LP/Blu-ray выпустят "Machine Head: Super Deluxe Edition" DEEP PURPLE. Главным отличием от прошлых боксов станет новый стерео и Dolby Atmos микс от Dweezil Zappa.

LP One: Dweezil Zappa 2024 Remix

Side One

01. Highway Star
02. Maybe I'm A Leo
03. Pictures Of Home
04. Never Before

Side Two

01. Smoke On The Water
02. Lazy
03. When A Blind Man Cries – B-side
04. Space Truckin'

CD Track Listing

CD One: Dweezil Zappa 2024 Remix

01. Highway Star
02. Maybe I'm A Leo
03. Pictures Of Home
04. Never Before
05. Smoke On The Water
06. Lazy
07. Space Truckin'
08. When A Blind Man Cries – B-side

2024 Remaster

09. Highway Star
10. Maybe I'm A Leo
11. Pictures Of Home
12. Never Before
13. Smoke On The Water
14. Lazy
15. Space Truckin'

CD Two: In Concert '72

01. Introduction
02. Highway Star
03. Strange Kind Of Woman
04. Maybe I'm A Leo
05. Smoke On The Water
06. Never Before
07. Lazy
08. Space Truckin'
09. Lucille
10. Maybe I'm A Leo – soundcheck

CD Three: Montreux '71

01. Swiss Yodel *
02. Speed King *
03. Strange Kind Of Woman *
04. Into The Fire *
05. Child In Time *
06. Paint It Black *
07. Wring That Neck (Hard Road) *
08. Black Night *
09. Lucille *

Blu-ray (Audio Only)

Dweezil Zappa 2024 Atmos Remix

01. Highway Star *
02. Maybe I'm A Leo *
03. Pictures Of Home *
04. Never Before *
05. Smoke On The Water *
06. Lazy *
07. Space Truckin' *
08. When A Blind Man Cries – B-side *

1974 U.S. Quad Mix

09. Highway Star
10. Maybe I'm A Leo
11. Pictures Of Home
12. Never Before
13. Smoke On The Water
14. Lazy
15. Space Truckin'

Dolby 5.1 Surround Sound Mixes

16. When A Blind Man Cries – B-side
17. Maybe I'm A Leo
18. Lazy

* previously unreleased




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