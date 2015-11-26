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Deep Purple

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1 май 2019 : 		 Бывший бухгалтер DEEP PURPLE приговорён к тюремному заключению за кражу почти 3 миллионов долларов

3 апр 2019 : 		 David Coverdale: «У меня нет времени для моих бывших коллег из Deep Purple. И меня полностью устраивает то, что они остаются бывшими коллегами»

6 фев 2019 : 		 Что бы ответил GLENN HUGHES на гипотетическое предложение от DEEP PURPLE поучаствовать в туре с группой?

1 фев 2019 : 		 DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году

25 дек 2018 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE 1985 года

20 ноя 2018 : 		 IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»

14 ноя 2018 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Такие группы, как RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET, в 1970-е были бы очень успешны»

7 ноя 2018 : 		 Редкое видео DEEP PURPLE

22 окт 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

18 окт 2018 : 		 ROGER GLOVER: «Я боюсь жизни без DEEP PURPLE»

8 окт 2018 : 		 Классические альбомы DEEP PURPLE будут переизданы на виниле в ноябре

21 авг 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

7 авг 2018 : 		 Новая книга о DEEP PURPLE выйдет осенью

23 июл 2018 : 		 Винилы DEEP PURPLE выйдут осенью

11 июл 2018 : 		 Видео с концерта DEEP PURPLE в Италии

8 июн 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Для меня этот тур последний»

24 апр 2018 : 		 Видео DEEP PURPLE 1984 года

22 мар 2018 : 		 Редкое закулисное видео DEEP PURPLE

13 мар 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE предлагает награду за гитару

30 янв 2018 : 		 DON AIREY: «Не поставил бы на появление Ritchie в DEEP PURPLE»

14 ноя 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

29 окт 2017 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

27 окт 2017 : 		 Трейлер к документальному фильму DEEP PURPLE

17 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

13 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 Новое видео DEEP PURPLE
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Бывший бухгалтер DEEP PURPLE приговорён к тюремному заключению за кражу почти 3 миллионов долларов



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Как сообщает SurreyLive, бывший бухгалтер DEEP PURPLE был приговорен к шести годам и четырём месяцам тюремного заключения за кражу 2,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,87 миллиона долларов) у двух компаний, которые управляли гонорарами группы.

Дипак Рао, который работал в группе с 1992 по 2014 годы, перевёл большие суммы денег со счетов Deep Purple Overseas Ltd и HEC Enterprises Ltd на свои личные счета. Он скрыл свои следы, исключив их из финансовых счетов и ограничив доступ к банковским выпискам компаний. Затем он вложил деньги в несколько схем заработка, которые впоследствии оказались мошенничеством и привели к тому, что Рао потерял деньги.

Deep Purple Overseas Ltd и HEC Enterprises Ltd были созданы в 1970-х годах для управления авторскими правами на песни DEEP PURPLE, но также стали ответственными за права RAINBOW и WHITESNAKE — групп, созданных бывшими участниками DEEP PURPLE Ritchie Blackmore'ом и David'ом Coverdale'ом.

Согласно полученной информации, схема Рао была раскрыта, когда Blackmore подал в суд на управляющие компании группы в 2016 году, требуя 750 000 фунтов стерлингов в виде невыплаченных роялти.

Позже на Рао подали в суд члены группы DEEP PURPLE Ian Gillan, Ian Paice и Roger Glover, требуя вернуть до 4 миллионов фунтов стерлингов.



DEEP PURPLE



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