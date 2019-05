сегодня



Бывший бухгалтер DEEP PURPLE приговорён к тюремному заключению за кражу почти 3 миллионов долларов



Как сообщает SurreyLive, бывший бухгалтер DEEP PURPLE был приговорен к шести годам и четырём месяцам тюремного заключения за кражу 2,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,87 миллиона долларов) у двух компаний, которые управляли гонорарами группы.



Дипак Рао, который работал в группе с 1992 по 2014 годы, перевёл большие суммы денег со счетов Deep Purple Overseas Ltd и HEC Enterprises Ltd на свои личные счета. Он скрыл свои следы, исключив их из финансовых счетов и ограничив доступ к банковским выпискам компаний. Затем он вложил деньги в несколько схем заработка, которые впоследствии оказались мошенничеством и привели к тому, что Рао потерял деньги.



Deep Purple Overseas Ltd и HEC Enterprises Ltd были созданы в 1970-х годах для управления авторскими правами на песни DEEP PURPLE, но также стали ответственными за права RAINBOW и WHITESNAKE — групп, созданных бывшими участниками DEEP PURPLE Ritchie Blackmore'ом и David'ом Coverdale'ом.



Согласно полученной информации, схема Рао была раскрыта, когда Blackmore подал в суд на управляющие компании группы в 2016 году, требуя 750 000 фунтов стерлингов в виде невыплаченных роялти.



Позже на Рао подали в суд члены группы DEEP PURPLE Ian Gillan, Ian Paice и Roger Glover, требуя вернуть до 4 миллионов фунтов стерлингов.











