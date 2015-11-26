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В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости



В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH были названы окаменелости — Ophiopetagno Paicei и Muldaster Haakei. Это две окаменелости вымерших хрупких звёзд, извлечённые из пород возрастом 428 миллиона лет со шведского острова Готланд.



Доктор Бен Туи из Музея естественной истории Люксембурга, ведущий автор исследования, заявил:



«Анализ окаменелостей размером с пылинку и глубокое изучение сложных эволюционных закономерностей может разрушить разум. Музыка DEEP PURPLE и MESHUGGAH по-настоящему помогла нам выпустить пар, вдохновиться и успокоить свой разум».



Что касается того, почему именно эти барабанщики были удостоены подобной чести, профессор Матс Э. Эрикссон из Лундского университета, соавтор исследования, сказал:



«Ian Paice из DEEP PURPLE и Tomas Haake из MESHUGGAH — два самых плодовитых и влиятельных барабанщика всех времён».



Более того, доктор Туи сам является барабанщиком-металлистом:



«Во время подготовки нашего исследования я записывал барабаны для будущего альбома люксембургской металл-группы SLEEPERS' GUILT, так что это был очевидный выбор — воздать должное двум моим кумирам».



Палеонтологи также решили почтить память легенды металлического искусства — Джо Петагно.



«Джо имеет опыт включения зоологических объектов в свои картины и предоставил художественное оформление для некоторых из моих предыдущих ископаемых открытий. Назвать ископаемое в его честь было необходимо уже очень давно!»







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