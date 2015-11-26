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Deep Purple

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12 янв 2022 : 		 В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости

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25 май 2021 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

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19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»

7 дек 2020 : 		 DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом

6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE

27 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»

15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»
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В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости



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В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH были названы окаменелости — Ophiopetagno Paicei и Muldaster Haakei. Это две окаменелости вымерших хрупких звёзд, извлечённые из пород возрастом 428 миллиона лет со шведского острова Готланд.

Доктор Бен Туи из Музея естественной истории Люксембурга, ведущий автор исследования, заявил:

«Анализ окаменелостей размером с пылинку и глубокое изучение сложных эволюционных закономерностей может разрушить разум. Музыка DEEP PURPLE и MESHUGGAH по-настоящему помогла нам выпустить пар, вдохновиться и успокоить свой разум».

Что касается того, почему именно эти барабанщики были удостоены подобной чести, профессор Матс Э. Эрикссон из Лундского университета, соавтор исследования, сказал:

«Ian Paice из DEEP PURPLE и Tomas Haake из MESHUGGAH — два самых плодовитых и влиятельных барабанщика всех времён».

Более того, доктор Туи сам является барабанщиком-металлистом:

«Во время подготовки нашего исследования я записывал барабаны для будущего альбома люксембургской металл-группы SLEEPERS' GUILT, так что это был очевидный выбор — воздать должное двум моим кумирам».

Палеонтологи также решили почтить память легенды металлического искусства — Джо Петагно.

«Джо имеет опыт включения зоологических объектов в свои картины и предоставил художественное оформление для некоторых из моих предыдущих ископаемых открытий. Назвать ископаемое в его честь было необходимо уже очень давно!»

DEEP PURPLE



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Tomahawk


12 янв 2022, 14:29		Ну, пурпле такие же ископаемые и слушают, а машуга уже лет 10 никому не нужна.


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