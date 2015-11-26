13 сен 2020



Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим



В недавнем интервью британскому изданию Planet Rock басист DEEP PURPLE Roger Glover рассказал о «турбулентном» периоде, когда гитарист Ritchie Blackmore окончательно покинул группу в ноябре 1993 года после концерта в Финляндии:



«Да, это было непросто. Для меня стало неожиданностью, когда Ritchie уведомил нас о своём решении и сказал, что не хочет больше выступать после Хельсинки. А мы в то время находились в туре. Это было очень сложно принять. Мы преисполнились решимости каким-либо образом продолжать. Joe Satriani стал временной заменой, благодаря которой мы поняли, каким образом мы можем существовать и без Ritchie. Но я был твёрдо уверен, что он незаменим. Ritchie из тех людей, кого заменить невозможно.



Было бы ужасно заставить кого-то играть как он, нам было нужно что-то другое. Для меня PURPLE всегда олицетворяли Ritchie и John [Lord, покойный клавишник PURPLE] как инструменталисты, и они оба виртуозы. Поэтому нам был нужен виртуоз. Есть тысячи гитаристов, которые умеют играть, но очень немногие выделяются своей индивидуальностью и непохожи ни на кого другого. И я понял, что Steve [Morse, нынешний гитарист PURPLE] именно таков. Он спросил меня, когда мы впервые встретились, чего я от него хочу. Я ответил, что хочу, чтобы он был самим собой, на сто процентов. И он уточнил, значит ли это, что он может играть всё что угодно. На что я ответил, что да, а мы посмотрим, хотим мы этого или нет.



"Purpendicular" [первый альбом DEEP PURPLE с Morse'ом] стал одним из самых радостных альбомов, которые я когда-либо записывал, потому что внезапно мы обнаружили, что сочиняем такие песни, какие не могли бы создать когда-либо ранее».







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