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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 97
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*Не упусти кассету METALLICA! 19
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Deep Purple

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17 фев 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

3 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об использующих подкладки группы

2 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»

30 ноя 2022 : 		 Трейлер новой книги о DEEP PURPLE

29 ноя 2022 : 		 Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE

28 ноя 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»

12 ноя 2022 : 		 DEEP PURPLE в Польше

10 ноя 2022 : 		 IAN PAICE исполняет DEEP PURPLE

12 окт 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

11 окт 2022 : 		 Новые релизы DEEP PURPLE

6 окт 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»

19 сен 2022 : 		 DEEP PURPLE обрели нового члена

10 сен 2022 : 		 Компиляция редкостей от DEEP PURPLE

4 сен 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

16 авг 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

10 авг 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE — о том, как его приняли поклонники

8 авг 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

25 июл 2022 : 		 Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE

4 июл 2022 : 		 Видео о концерте DEEP PURPLE

29 май 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

24 май 2022 : 		 DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом

4 май 2022 : 		 JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE

16 апр 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1969 года

4 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE

31 мар 2022 : 		 Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур

4 мар 2022 : 		 Новое видео DEEP PURPLE
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Видео с выступления DEEP PURPLE



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Видео с выступления DEEP PURPLE, которое состоялось в рамках Rock Legends Cruise X, доступно для просмотра ниже.




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