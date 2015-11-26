Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AC/DC 82
*ICED EARTH переиздают дебют 36
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 33
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
*Умер Кен Хенсли 32
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE

27 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»

15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE

23 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»

22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE

14 сен 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

13 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим

4 сен 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

29 авг 2020 : 		 Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?

27 авг 2020 : 		 IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»

20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

6 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE не собираются на пенсию

5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон

30 июл 2020 : 		 IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE

30 июл 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»

10 июл 2020 : 		 Новая песня DEEP PURPLE

5 июл 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE



*
zoom
*
* *
Барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice в видео, которое доступно ниже, оценивает кавер-версию хита DEEP PURPLE "Stormbringer" от московской группы LEONID & FRIENDS.

IAN PAICE



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 661

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом