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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 36
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Deep Purple

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IAN PAICE о том, какими запомнят DEEP PURPLE



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В новом интервью для Showsha Ian'a Paice'a спросили, какими, по его мнению, будут помнить DEEP PURPLE через 50 лет. 75-летний барабанщик, единственный участник британских рок-исполнителей, который был в группе непрерывно с момента её основания в 1968 году, ответил:

«Сложно сказать. Я надеюсь, что люди будут помнить то лучшее, что нам удалось создать. Потому что не всё, что ты делаешь на протяжении своей карьеры, удаётся так хорошо, как тебе хотелось бы. К примеру, я оглядываюсь на такого потрясающего артиста, как Принс. Он создавал отличные альбомы, потом средние. Затем он выпускал отличную пластинку. Как будто когда у него кончались деньги, он выпускал отличную пластинку.

Я надеюсь, что через 50 лет люди найдут то, что мы создали, с чем они смогут установить душевную связь, несмотря на то, что это поколение, которого уже давно нет.

Я думаю, что некоторые из тех замечательных записей, которые вышли в тот период, действительно объединяют людей. И я считаю, что они вне времени. Я надеюсь, что в будущем подобное можно будет сказать о нашей музыке».




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