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IAN PAICE о том, какими запомнят DEEP PURPLE



В новом интервью для Showsha Ian'a Paice'a спросили, какими, по его мнению, будут помнить DEEP PURPLE через 50 лет. 75-летний барабанщик, единственный участник британских рок-исполнителей, который был в группе непрерывно с момента её основания в 1968 году, ответил:



«Сложно сказать. Я надеюсь, что люди будут помнить то лучшее, что нам удалось создать. Потому что не всё, что ты делаешь на протяжении своей карьеры, удаётся так хорошо, как тебе хотелось бы. К примеру, я оглядываюсь на такого потрясающего артиста, как Принс. Он создавал отличные альбомы, потом средние. Затем он выпускал отличную пластинку. Как будто когда у него кончались деньги, он выпускал отличную пластинку.



Я надеюсь, что через 50 лет люди найдут то, что мы создали, с чем они смогут установить душевную связь, несмотря на то, что это поколение, которого уже давно нет.



Я думаю, что некоторые из тех замечательных записей, которые вышли в тот период, действительно объединяют людей. И я считаю, что они вне времени. Я надеюсь, что в будущем подобное можно будет сказать о нашей музыке».







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