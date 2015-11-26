22 сен 2020



JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE



JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN объединились для записи карантинного видео на хит DEEP PURPLE "Stormbringer".







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