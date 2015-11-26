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Deep Purple

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12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

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19 май 2020 : 		 Видео с репетиции DEEP PURPLE

16 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о том, почему группа не исполняет песни времён COVERDALE'a

14 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE

5 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

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1 май 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2020 : 		 Как DEEP PURPLE собрались вместе в 1984 году

12 апр 2020 : 		 Рассказ о создании DEEP PURPLE “Love Conquers All”

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома DEEP PURPLE отложен

30 мар 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года
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IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE



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В новом интервью итальянскому радио "Radio Freccia" Ian Paice рассказал о долголетии группы DEEP PURPLE и той роли, которую дружба и взаимное уважение сыграли в том, чтобы сохранить группу на протяжении столь долгого времени:

«Я думаю, что именно стрессы и напряжение помогли создать группу, но если бы те же проблемы оставались у нас сегодня, нас бы уже не было.

У нас такая ситуация, что когда ты становишься немного старше и, надеюсь, немного мудрее, ты понимаешь, что не все видят мир таким, каким ты его видишь, и существуют отличия, которые ты должен принимать в расчёт. Тот факт, что ты можешь не согласиться с тем, как живёт один из участников группы, не имеет к тебе никакого отношения. До тех пор, пока он в группе и исполняет музыку, и он делает это хорошо, это всё, что тебе нужно знать. И если вы не ладите в социальном плане — не общайтесь. Но не жди, что мир будет таким, каким ты хочешь его видеть. Я думаю, что когда ты ребёнок, это является проблемой, а чуть позже ты говоришь: "Занимайся своим делом. Увидимся на следующем концерте. Всё в порядке».

По словам Paice'а, единственного оставшегося члена-основателя DEEP PURPLE, он и его товарищи по группе собрались вместе более 50 лет назад, потому что были готовы работать вместе для достижения общей цели:

«Я думаю, что именно поэтому, когда мы были юны, мы и начали. Мы хотели сделать что-то, что сделало бы нас счастливыми, а потом ты находишь кого-то, кто хочет делать то же самое, что и ты, и вы делаете друг друга счастливыми. Потом вас становится четверо или пятеро, и вы прекрасно проводите время. Потом вы обнаруживаете, что люди, которые вас слушают, тоже становятся счастливыми. И так [происходит] эволюция — вы продолжаете становиться лучше, надеюсь, и всё больше и больше людей любят то, что вы делаете. Это становится в некотором роде важным, и не только для музыкантов. Это становится важным для людей, которые привязались к тому, что ты делаешь. А потом это становится всемирным движением».

IAN PAICE Says Mutual Respect Is Key To DEEP PURPLE





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