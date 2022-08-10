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Новый гитарист DEEP PURPLE — о том, как его приняли поклонники



Новый гастролирующий гитарист DEEP PURPLE Simon McBride недавно рассказал в подкасте "Scars And Guitars" о том, каково ему было занять место Ritchie Blackmore, Tommy Bolin'a, Joe Satriani и Steve'a Morse'a. Simon поведал о своём подходе к исполнению классических песен DEEP PURPLE:



«Из-за того, что я попал в группу, многие люди говорили или спрашивали меня, буду ли я играть как Ritchie, буду ли я играть как Steve, буду ли я делать это как Tommy или Satriani. Так что поначалу это меня немного смущало; я не знал, что делать. Когда я разговаривал об этом с клавишником DEEP PURPLE Don'ом Airey, он сказал: "Забудь обо всём этом. Просто будь собой. Играй так, как умеешь". Вот и всё. Так я и сделал. И я понемногу начал расслабляться и быть самим собой.



Когда начинаешь думать о том, кто ещё до тебя был в группе, немного теряешься, что играть или когда играть, или что делать, или "должен ли я играть это как Ritchie?" или "должен ли я играть это как Steve?"



У каждого есть своё мнение о гитаристах в DEEP PURPLE и о том, кто из них играл лучше, или о чём-то еще. Я отношусь с уважением ко всем, кто там играл, потому что все они хорошие музыканты — все до единого — так что будь то Ritchie, Tommy или Steve, я отношусь с уважением к тому, что они сделали в прошлом, и большую часть времени я играю так, как умею.



Есть определённые вещи, которые нужно сыграть. Например, в "Highway Star" я не собираюсь играть что-то отличное от того, что есть в оригинале, потому что на кой чёрт мне это надо? [Смеётся]. Таково моё мнение. Если ничего не сломалось — не надо чинить».



McBride ранее гастролировал с вокалистом DEEP PURPLE Ian'ом Gillan'ом и Don'ом Airey. Он продолжил:



«Я многому научился у Don'a Airey за эти годы, играя с ним, потому что когда он играл некоторые партии John'a Lord'a, он сказал: "Ты слышал соло на клавишных?" Я говорю: "Да". А он такой: "Ну и на кой чёрт тебе его менять?"



Некоторые люди могут сказать: "Мне нужно делать что-то своё". А я говорю: "Мне жаль. Но эти ребята провели много времени в студии, или где бы то ни было ещё, создавая эти музыкальные фрагменты, которые подходят к песне. Так почему я должен быть таким высокомерным, чтобы сказать: "Я собираюсь изменить это только потому, что хочу сыграть что-то своё"?" Потому что я знаю, что на самом деле я не придумаю ничего лучше.

Я просто делаю своё дело, и я особо не думаю о том, что говорят люди. Я либо нравлюсь людям, либо они меня ненавидят. Я не знаю».



Что касается реакции, которая исходила от поклонников DEEP PURPLE, ирландский блюз-рок-гитарист сказал:



«Если честно, все были такими любезными, классными и добрыми, особенно в социальных сетях, — там все были очень позитивными. Бывают и негативные отзывы, но я всё равно не читаю их. Но это действительно здорово, что люди принимают меня, потому что это наследие группы, и она существует уже долгое время. Я очень ценю, что людям нравится то, что я делаю, и я чувствую это каждый вечер на сцене. На некоторых концертах, которые мы провели, реакция публики была просто невероятной.



Мы выступали в Македонии. Когда мы вышли на сцену на бис, через 20 минут зрители всё ещё кричали. Я никогда не слышал такого за всю свою жизнь — 15, 20 минут 10 тысяч человек кричали, требуя продолжения, просто постоянно, и они не уходили. Даже Don Airey и Roger Glover стояли там в шоке и говорили: "Мы не слышали такого очень давно". Я не говорю, что это всё из-за меня; это из-за группы.



Я очень рад, что людям нравится то, что я делаю, потому что сложно быть участником в коллективе, где до тебя были Ritchie Blackmore, Steve Morse, Joe Satriani и Tommy Blolin. Это громкие имена, так что... Я думаю, что если ты просто играешь и получаешь удовольствие, это передаётся окружающим, и люди уважают это, они действительно это замечают.



Мне 43 года, так что я в любом случае вырос на старой школе игры. Потому что моё детство пришлось на 80-е и 90-е годы, так что, думаю, я всё ещё принадлежу к тому старшему поколению, если можно так сказать. Поэтому моя манера игры всё ещё подходит для этого, в то время как некоторые из новых, современных игроков, возможно, не подойдут. Я не знаю.



Да, реакция была великолепной. Я не могу пожаловаться. И я благодарю каждого человека, который сказал обо мне что-то хорошее».







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