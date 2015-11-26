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Deep Purple

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25 дек 2018 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE 1985 года

20 ноя 2018 : 		 IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»

14 ноя 2018 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Такие группы, как RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET, в 1970-е были бы очень успешны»

7 ноя 2018 : 		 Редкое видео DEEP PURPLE

22 окт 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

18 окт 2018 : 		 ROGER GLOVER: «Я боюсь жизни без DEEP PURPLE»

8 окт 2018 : 		 Классические альбомы DEEP PURPLE будут переизданы на виниле в ноябре

21 авг 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

7 авг 2018 : 		 Новая книга о DEEP PURPLE выйдет осенью

23 июл 2018 : 		 Винилы DEEP PURPLE выйдут осенью

11 июл 2018 : 		 Видео с концерта DEEP PURPLE в Италии

8 июн 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Для меня этот тур последний»

24 апр 2018 : 		 Видео DEEP PURPLE 1984 года

22 мар 2018 : 		 Редкое закулисное видео DEEP PURPLE

13 мар 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE предлагает награду за гитару

30 янв 2018 : 		 DON AIREY: «Не поставил бы на появление Ritchie в DEEP PURPLE»

14 ноя 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

29 окт 2017 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

27 окт 2017 : 		 Трейлер к документальному фильму DEEP PURPLE

17 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

13 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

20 сен 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE: «Этого не будет»

31 авг 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо играет»

30 авг 2017 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Мы понимаем, что вечно продолжать не сможем»

10 авг 2017 : 		 Гитарист DEEP PURPLE о возможном возвращении Ritchie
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Видео полного выступления DEEP PURPLE 1985 года



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Видео полного выступления DEEP PURPLE, которое состоялось в августе 1985 года в Alpine Valley Music Theatre, East Troy, Wisconsin, в составе "Mark 2": Ian Gillan на вокале, Ritchie Blackmore на гитаре, Roger Glover на басу, Ian Paice на ударных и Джон Лорд на клавишах, доступно ниже.

Сет-лист:

Highway Star
Nobody's Home
Strange Kind of Woman
A Gypsy's Kiss
Perfect Strangers
Under the Gun
Lazy
Child in Time
Knocking at Your Back Door
Difficult to Cure (Rainbow cover)
Space Truckin'

Бис:
Woman From Tokyo
Smoke on the Water

DEEP PURPLE - Classic 1985 Show From Alpine Valley Streaming










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