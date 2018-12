сегодня



Видео полного выступления DEEP PURPLE 1985 года



Видео полного выступления DEEP PURPLE, которое состоялось в августе 1985 года в Alpine Valley Music Theatre, East Troy, Wisconsin, в составе "Mark 2": Ian Gillan на вокале, Ritchie Blackmore на гитаре, Roger Glover на басу, Ian Paice на ударных и Джон Лорд на клавишах, доступно ниже.



Сет-лист:



Highway Star

Nobody's Home

Strange Kind of Woman

A Gypsy's Kiss

Perfect Strangers

Under the Gun

Lazy

Child in Time

Knocking at Your Back Door

Difficult to Cure (Rainbow cover)

Space Truckin'



Бис:

Woman From Tokyo

Smoke on the Water























