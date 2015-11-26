27 окт 2020



Гитарист DEEP PURPLE : «Я не планирую свои соло»



В новом интервью для Guitar World гитарист DEEP PURPLE Steve Morse рассказал об опыте записи последнего альбома группы — "Whoosh!" с канадским продюсером Бобом Эзрином (KISS, PINK FLOYD, ALICE COOPER), который также работал над двумя предыдущими студийными пластинками группы — "Infinite" 2017 года и "Now What?!" 2013 года.



Относительно того, как он записывает свои гитарные соло, Morse сказал:



«Если я делаю что-нибудь в своём стиле, Боб обхватывает голову руками и говорит: "Morse! Прибереги это для своего сольного альбома, дай мне что-нибудь мелодичное!" Часто, ограничивая себя, мы можем автоматически внести изменения в нашу игру. Эффект был интересным — трудно сказать, что это баритон или шестиструнный бас, который вы там слышите. То, что Боб поставил меня на место, заставило меня играть медленнее и мелодичнее. Это его работа — сделать альбом отличным от того, каким он был бы, если бы Боба там не было».



Steve также заявил, что он не работает над гитарными соло до самой записи:



«Я не планирую свои соло. На самом деле это не совсем соло, если так делать! Я не против взять кусочки импровизации и подогнать их друг к другу. На самом деле Боб иногда делает это без моего ведома! Он может взять те партии, которые ему больше всего нравятся, которые часто не являются теми, которые мне нравятся больше всего, и соединить их вместе в новое соло, которое я бы никогда не сыграл. И я совсем не возражаю против этого, это становится совершенно новой целью для изучения».







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